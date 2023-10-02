17-летний парень обвиняется в жестоком избиении 44-летнего односельчанина — он остался без глаза

Конфликт начался из-за мата.

В Становлянском районе 17-летний парень обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина.



По версии следствия, вечером 10 июня этого года обвиняемый у Дома культуры в селе Злобино ударил 44-летнего односельчанина кулаком в лицо, сбив его с ног. После чего молодой человек дважды ударил лежащего на земле нетрезвого мужчину кулаком в левый глаз. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред — мужчина полностью потерял зрение на левом глазу, а сам глаз мужчине пришлось ампутировать.



«Вину обвиняемый признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что конфликт спровоцировало вызывающее поведение потерпевшего — тот оскорбил его нецензурными словами», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.



Действия подростка квалифицированы следствием по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).