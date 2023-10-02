Происшествия

сегодня, 13:02

17-летний парень обвиняется в жестоком избиении 44-летнего односельчанина — он остался без глаза

4 988
#конфликт #побои
1
17-летний парень обвиняется в жестоком избиении 44-летнего односельчанина — он остался без глаза

Конфликт начался из-за мата.

В Становлянском районе 17-летний парень обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина.

По версии следствия, вечером 10 июня этого года обвиняемый у Дома культуры в селе Злобино ударил 44-летнего односельчанина кулаком в лицо, сбив его с ног. После чего молодой человек дважды ударил лежащего на земле нетрезвого мужчину кулаком в левый глаз. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред —  мужчина полностью потерял зрение на левом глазу, а сам глаз мужчине пришлось ампутировать.

«Вину обвиняемый признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что конфликт спровоцировало вызывающее поведение потерпевшего — тот оскорбил его нецензурными словами», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Действия подростка квалифицированы следствием по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
4 988
#конфликт #побои
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

28 минут назад
Шапокляк, ничего удивительного. Традиции. Раньше аристократы за оскорбление вызывали на дуэль. Будьте взаимовежливы.
ответить

Патриот

31 минуту назад
Надо-око за око.
ответить

Гость

48 минут назад
Шапокляк, а раньше что, разве не то же самое всё было? Просто раньше это всё особо не афишировалось в СМИ!
ответить

Шапокляк

57 минут назад
Молодежь звереет не по дням, а по часам. Только успеваем читать, как каждый день то тут, то там избивают, а то и вовсе убивают
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
36
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками
#ожоги #дети
Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками

23 минуты назад

Происшествия
В центре Грязей сгорела квартира
#пожар
В центре Грязей сгорела квартира

39 минут назад

Происшествия
Санавиация доставила из Грязей в Липецк обгоревшего мужчину — его нашли в кустах у гаражей
#ожог #пожар
Санавиация доставила из Грязей в Липецк обгоревшего мужчину — его нашли в кустах у гаражей

59 минут назад

Происшествия
В Грязях украли самогонный аппарат
#кража
11
В Грязях украли самогонный аппарат

сегодня, 13:20

Происшествия
На железнодорожной станции двое подростков едва не сгорели заживо
#ожоги #дети
14
На железнодорожной станции двое подростков едва не сгорели заживо

сегодня, 11:39

Происшествия
В перевернувшемся «ВАЗе» погиб водитель
#ДТП
1
В перевернувшемся «ВАЗе» погиб водитель

сегодня, 10:51

Происшествия