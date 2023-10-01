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сегодня, 16:05

Курс на понижение температуры: в Липецкую область приходит осенняя погода

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#Погода в Липецке
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Курс на понижение температуры: в Липецкую область приходит осенняя погода

2 октября территорию Липецкой области с запада на восток пересечет холодный фронт, ожидается небольшой дождь. 3 и 4 октября атмосферное давление начнет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.

По центральной, северной и западной части нашего региона сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости. По югу ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +17 до +19 градусов.

День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.

2 635
#Погода в Липецке
3

Комментарии (2)

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Елена Moncler

32 минуты назад
пришло время достать свои осенние коллекции Gucci, Versace, Maison Margiela, Emporio Armani
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den

57 минут назад
17-19 по прежнему прекрасная погода для начала октября дожди не нужны
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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