Происшествия

сегодня, 09:20

Авария на кольце Трубного: во все дома липчан вернулась вода

97 1440
#коммунальная авария
6
Авария на кольце Трубного: во все дома липчан вернулась вода

На пересечении улиц Гагарина и Циолковского завершены ремонтно-восстановительные работы.

На кольце Трубного завода завершились аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе, которые начались утром в четверг. К ним привлекли и специалистов из компании «РВК-Воронеж», имеющих опыт нейтрализации подобных аварий. Как сообщает пресс-служба компании «РВК-Липецк», работы осложнялись глубиной залегания водовода и постоянным подтоплением раскопки.

Вчера вечером, не дожидаясь завершения работ организацией, повредившей водопровод, было восстановлено водоснабжение Опытной станции и ближайших микрорайонов. Ночью воду подали в дома еще части жителей. Утром, после восстановления поврежденного участка трубы, вода вернулась в оставшиеся дома, попавшие под отключение.

Всем жителям домов, оставшихся без холодного водоснабжения в связи с аварией, снизят размер платы за воду в связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи ресурса. Жителям квартир, которые не оснащены приборами учета, компания учтет его отсутствие при расчете объема воды, потребленной в сентябре. В тех квартирах, где установлены приборы учета, отсутствие воды будет зафиксировано их показаниями.
97 1440
#коммунальная авария
6

Комментарии (99)

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Гость

6 минут назад
Нет никакой воды Гагарина 137. Вот как хочешь так и живи. Ни помыться, ни в туалет не сходить.
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Анна

11 минут назад
Сегодня 1 октября, а не 1 апреля
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Гость

12 минут назад
Нет воды. Дурят людей, так бы и писали, что дадут на 1 час. Как с маленьким ребенком быть? Вещи не стираны 3 дня. Про еду молчу. Вернули они водоснабжение, успокоили. Где вода?
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Правда

12 минут назад
Нет воды !!!! время 10 -50
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Знающий

13 минут назад
Ды не переживайте завтра слесаря с бодуна в управляшки на работу придут и к вечеру всем водичку включат.
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Гость

13 минут назад
Житель района, а где вы увидели чтоб они ещё копали?
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Житель

14 минут назад
Что толку дали воду, в районе ТЦ Москва она течёт струйкой, напора вообще нет
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Вика

16 минут назад
Никакой воды не дали . Враньё . Первое октября время 10.40 космонавтов 20
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Вика

18 минут назад
Нету никакой воды !!!!!!1 октября время 10 40 космонавтов
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Ураааа

23 минуты назад
Врду дали ул Агрономичнская!!!
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