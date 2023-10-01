Происшествия
сегодня, 09:20
Авария на кольце Трубного: во все дома липчан вернулась вода
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На пересечении улиц Гагарина и Циолковского завершены ремонтно-восстановительные работы.
На кольце Трубного завода завершились аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе, которые начались утром в четверг. К ним привлекли и специалистов из компании «РВК-Воронеж», имеющих опыт нейтрализации подобных аварий. Как сообщает пресс-служба компании «РВК-Липецк», работы осложнялись глубиной залегания водовода и постоянным подтоплением раскопки.
Вчера вечером, не дожидаясь завершения работ организацией, повредившей водопровод, было восстановлено водоснабжение Опытной станции и ближайших микрорайонов. Ночью воду подали в дома еще части жителей. Утром, после восстановления поврежденного участка трубы, вода вернулась в оставшиеся дома, попавшие под отключение.
Всем жителям домов, оставшихся без холодного водоснабжения в связи с аварией, снизят размер платы за воду в связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи ресурса. Жителям квартир, которые не оснащены приборами учета, компания учтет его отсутствие при расчете объема воды, потребленной в сентябре. В тех квартирах, где установлены приборы учета, отсутствие воды будет зафиксировано их показаниями.
Вчера вечером, не дожидаясь завершения работ организацией, повредившей водопровод, было восстановлено водоснабжение Опытной станции и ближайших микрорайонов. Ночью воду подали в дома еще части жителей. Утром, после восстановления поврежденного участка трубы, вода вернулась в оставшиеся дома, попавшие под отключение.
Всем жителям домов, оставшихся без холодного водоснабжения в связи с аварией, снизят размер платы за воду в связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи ресурса. Жителям квартир, которые не оснащены приборами учета, компания учтет его отсутствие при расчете объема воды, потребленной в сентябре. В тех квартирах, где установлены приборы учета, отсутствие воды будет зафиксировано их показаниями.
97 1440
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