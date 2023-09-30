Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра – последний по-летнему теплый день?

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#погода
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Завтра – последний по-летнему теплый день?

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Лишь в ночь на 2 октября с прохождением через регион холодного фронта возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 октября - 14-16 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы, 3 октября – 12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По центральной, северной и западной части нашего региона сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости. По югу ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.
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#погода
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грустно прощаться с летом .....
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