Происшествия

17 минут назад

Таджик в балаклаве порезал узбека: по делу о новогодней потасовке в липецком общежитии вынесен приговор

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#поножовщина #конфликт
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Таджик в балаклаве порезал узбека: по делу о новогодней потасовке в липецком общежитии вынесен приговор

Граждане Таджикистана приехали в новогоднюю ночь в Липецк на разборки из Данкова.

Левобережный районный суд вынес приговор 20-летнему гражданину Таджикистана за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В новогоднюю ночь в общежитии на улице Марины Расковой в Липецке подрались таджики и узбеки. Закончилось дело поножовщиной.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 1 января 2023 года в период с 01:00 до 03:26 ночи в комнате дома №8 по улице Марины Расковой 20-летний гражданин Таджикистана ранил гражданина Узбекистана, нанеся ему один удар ножом в бедро. Потерпевшему диагностировали колото-резаное ранение правого бедра с повреждением бедренной артерии. Его здоровью, по заключению судебно-медицинской экспертизы, был причинён тяжкий вред. В суде 20-летний мужчина частично признал вину, указав на отсутствие у него умысла на причинение
тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Подсудимый рассказал, что вечером 31 декабря он находится в общежитии в Данкове — по месту своей временной регистрации. Но тут одному из его земляков позвонили и сообщили, что в Липецке избивают его родного брата. «Наших бьют»: товарищи сразу же решили направиться в Липецк на подмогу, вызвав на большую компанию сразу два автомобиля такси.

Приехав из Данкова к общежитию на улице Марины Расковой в Липецке, часть таджиков пошла через центральный вход, а подсудимый и еще несколько ребят решили проникли внутрь общежития через окно.

По словам подсудимого, в одной из комнат он случайно нашел балаклаву и надел ее. А знакомый дал ему нож, который привез с собой из Данкова, и он положил его в карман брюк. Далее парни зашли в комнату, в которой находилось около 8 мужчин — граждан Узбекистана, те встали и быстрым шагом направились в их сторону. В этот момент один из участников конфликта пустил в ход огнетушитель, в помещении стало ничего не видно, кто-то включил свет, и началась драка.

Подсудимый практически сразу вышел из этой комнаты, и они с товарищами вчетвером направились в другую, в которой увидели уже около 15 мужчин, те сразу взяли в руки различные подручные предметы: журнальный стол, металлическую трубу, а один даже схватил металлический чайник и бросил его в сторону подсудимого. Он успел увернуться, и чайник попал по голове его знакомому.

В этот момент подсудимый увидел, что двое узбеков бьют одного из его товарищей. Он хотел заступиться за него — просто припугнуть тех мужчин и достал из кармана нож. Подсудимый уверял: потерпевший находился по отношению к нему полубоком, затем резко повернулся и сам наткнулся на нож правой ногой в районе бедра, а целенаправленного удара ножом он не наносил. После этого подсудимый испугался: он сразу выпрыгнул через окно и убежал, а нож выкинул недалеко от общежития.

По словам потерпевшего узбека, ещё до потасовки таджики стал кидать петарды в их окно комнаты на первом этаже. Он выглянул в окно и сделал замечание, но те не прекратили это делать. Спустя некоторое время эти парни поднялись в общежитие к их знакомым на второй этаж, началась драка, но потом всё утихло, и он с его товарищами спустились обратно в комнату и начали отмечать Новый год. А около часа ночи начались шум и крики в коридоре на первом этаже, потом в их комнату ворвались 6-10 человек и начали их бить, при этом драка быта беспорядочная, всё происходило очень быстро. Двое из группы таджиков были в балаклавах. В какой-то момент он с кем-то из его знакомых повалили одного из мужчин на пол. А потом к нему приблизился человек в балаклаве и он тут же ощутил боль в правом бедре и успел заметить нож. Удар был очень быстрым, из ноги сразу же пошла кроль. Он закрыл рукой рану, а таджики сразу же выбежали из комнаты. Друг дал ему какую-то тряпку, которой он перебинтовал ногу.

Напавшего с ножом 20-летнего гражданина Таджикистана признали виновным и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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#поножовщина #конфликт
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