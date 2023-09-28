Происшествия

сегодня, 11:34

Три машины горели за минувшие сутки

2 1334
#МЧС #пожар
Три машины горели за минувшие сутки

Две из них сгорели полностью.

Днем 27 сентября в селе Подгорное Липецкого района горели автомобили «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2107», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

«Пятнадцатая» сгорела полностью, а у «семерки» повреждены фрагменты кузова.

Третья машина, «Лада Гранта», загорелась в селе Второе Троекурово Лебедянского района. Эта машина также выгорела полностью.
2 1334
#МЧС #пожар

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Меньше

сегодня, 12:51
автомобилей ,больше кислорода ,легче дышать !
ответить

Да уж...

сегодня, 12:20
Очень жаль... Для кого-то трагедия, а кто-то развлекается. Всё вернётся обратно. Бумерангом.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП 27-летний водитель получил 5 лет колонии-поселени...
#ДТП
Сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП 27-летний водитель получил 5 лет колонии-поселени...

16 минут назад

Происшествия
Соседская ссора обернулась поджогом
#поджог #пожар
2
Соседская ссора обернулась поджогом

сегодня, 13:12

Происшествия
Сын погибшей под колёсами «Киа» на улице Студёновской женщины получит 350 000 рублей
#ДТП
6
Сын погибшей под колёсами «Киа» на улице Студёновской женщины получит 350 000 рублей

сегодня, 12:47

Происшествия
81-летний старик погиб под колесами «Лады» на тамбовской трассе
#Авария #ДТП
5
81-летний старик погиб под колесами «Лады» на тамбовской трассе

сегодня, 12:01

Происшествия
30-летний рецидивист ограбил ювелирный салон «Малахит» на 250 000 рублей
#грабёж
4
30-летний рецидивист ограбил ювелирный салон «Малахит» на 250 000 рублей

сегодня, 11:16

Происшествия
Ребёнок погибшего машиниста будет ежемесячно получать от «РЖД» 100 тысяч рублей
#несчастный случай #техника безопасности
4
Ребёнок погибшего машиниста будет ежемесячно получать от «РЖД» 100 тысяч рублей

вчера, 16:16

Происшествия