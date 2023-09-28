Три машины горели за минувшие сутки

Две из них сгорели полностью.

Днем 27 сентября в селе Подгорное Липецкого района горели автомобили «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2107», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



«Пятнадцатая» сгорела полностью, а у «семерки» повреждены фрагменты кузова.



Третья машина, «Лада Гранта», загорелась в селе Второе Троекурово Лебедянского района. Эта машина также выгорела полностью.

