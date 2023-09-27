Военком Валерий Герасименко: липецкие призывники будут служить в Западном военном округе

Осенний призыв официально начинается 1 октября, однако в 2023 году это число выпадает на воскресенье, поэтому все призывные мероприятия начнутся с понедельника, 2 октября. Если в прошлом году осенний призыв был сдвинут на месяц из-за загруженности военкоматов, шла частичная мобилизация, то в этом году он пройдет по графику.



Как рассказал GOROD48 военком Липецкой области Валерий Герасименко, в регионе призовут чуть больше тысячи человек. Прошлой осенью цифра была меньше. Однако весной 2023 года отправили в армию меньше новобранцев, в результате годовые показатели отличаться не будут.



Большинство срочников традиционно будет служить в Западном военном округе. На СВО их не отправят, об этом военком сказал особо. Срок службы составит один год. Призыву подлежат граждане страны от 18 до 27 лет.



В этом году ужесточено административные наказания за нарушение правил воинского учета. В частности, за неявку по повестке без уважительной причины (статья 21.5 КоАП РФ) штраф составляет от 10 000 до 30 000 рублей, раньше наказание составляло от 500 до 3 000 рублей.