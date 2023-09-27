Общество

сегодня, 15:05

Мошенники создали фейковую страницу председателя липецкого арбитража

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#мошенничество
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Мошенники создали фейковую страницу председателя липецкого арбитража
В мессенджере Telegram появилась фейковая страница председателя Арбитражного суда Липецкой области Татьяны Щедухиной. 

«Арбитражный суд предупреждает: во избежание контактов с мошенниками не переходить на страницу, не вступать в переписку и не доверять размещенной якобы от имени председателя суда информации», – сообщили в пресс-службе арбитража. 

Напомним, ранее двойники в социальных сетях появились у председателя Липецкого областного суда, главы Ельца и прокурора области.

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#мошенничество
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