Общество
сегодня, 15:05
Мошенники создали фейковую страницу председателя липецкого арбитража
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В мессенджере Telegram появилась фейковая страница председателя Арбитражного суда Липецкой области Татьяны Щедухиной.
«Арбитражный суд предупреждает: во избежание контактов с мошенниками не переходить на страницу, не вступать в переписку и не доверять размещенной якобы от имени председателя суда информации», – сообщили в пресс-службе арбитража.
Напомним, ранее двойники в социальных сетях появились у председателя Липецкого областного суда, главы Ельца и прокурора области.
«Арбитражный суд предупреждает: во избежание контактов с мошенниками не переходить на страницу, не вступать в переписку и не доверять размещенной якобы от имени председателя суда информации», – сообщили в пресс-службе арбитража.
Напомним, ранее двойники в социальных сетях появились у председателя Липецкого областного суда, главы Ельца и прокурора области.
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