Мошенники создали фейковую страницу председателя липецкого арбитража

В мессенджере Telegram появилась фейковая страница председателя Арбитражного суда Липецкой области Татьяны Щедухиной.



«Арбитражный суд предупреждает: во избежание контактов с мошенниками не переходить на страницу, не вступать в переписку и не доверять размещенной якобы от имени председателя суда информации», – сообщили в пресс-службе арбитража.



Напомним, ранее двойники в социальных сетях появились у председателя Липецкого областного суда, главы Ельца и прокурора области.



