Общество

сегодня, 17:04

Липчане 135 раз пожаловались на коллекторов

310
#приставы #долги
Липчане 135 раз пожаловались на коллекторов

Было возбуждено 14 дел по фактам нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

С начала года в УФССП России по Липецкой области поступило 135 обращений от жителей региона по фактам нарушения их прав при возврате просроченной задолженности (за аналогичный период прошлого года было 99 обращений). Наибольшее количество обращений – 78 поступило в отношении микрофинансовых организаций.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотрения этих дел назначены штрафы на общую более 800 000 рублей.
310
#приставы #долги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Областная экологическая лаборатория выехала для отбора проб воды в побелевшей Липовке
#экология #природа
4
Областная экологическая лаборатория выехала для отбора проб воды в побелевшей Липовке

сегодня, 16:38

Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:21

Общество
Экс-начальник облздрава возглавил липецкий медицинский колледж
#кадры #администрация области
6
Экс-начальник облздрава возглавил липецкий медицинский колледж

сегодня, 16:08

Общество
На улице Доватора — молочные реки, кисельные берега
#экология #природа
10
На улице Доватора — молочные реки, кисельные берега

сегодня, 15:51

Общество
Сергей Сазонов: «Жизнь на окраинах становится комфортнее»
#Липецкий горсовет
4
Сергей Сазонов: «Жизнь на окраинах становится комфортнее»

сегодня, 15:05

Общество
На улице Октябрьской всю неделю бьют ключи
#ЖКХ
3
На улице Октябрьской всю неделю бьют ключи

сегодня, 15:00

Общество