сегодня, 17:04
Липчане 135 раз пожаловались на коллекторов
Было возбуждено 14 дел по фактам нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотрения этих дел назначены штрафы на общую более 800 000 рублей.