Липчане 135 раз пожаловались на коллекторов

Было возбуждено 14 дел по фактам нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

С начала года в УФССП России по Липецкой области поступило 135 обращений от жителей региона по фактам нарушения их прав при возврате просроченной задолженности (за аналогичный период прошлого года было 99 обращений). Наибольшее количество обращений – 78 поступило в отношении микрофинансовых организаций.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотрения этих дел назначены штрафы на общую более 800 000 рублей.