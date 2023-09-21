Пляжный сезон в Липецке прошел без утонувших

Такого в городе не было давно.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета начальник городских курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых сообщил о том, что этим летом в Липецке не утонул ни один человек.



Андрей Махортых поставил это в заслугу своему ведомству, организовавшему дежурство спасателей на всех официальных городских пляжах города и даже на Силикатных озерах, где нет организованных мест отдыха у воды.



Обычно в Липецке тонут по нескольку человек в год. В прошлом году, например, утонули сразу 12 человек - все в необорудованных для купания местах. Возможно, нулевая смертность на воде в этом году была вызвана прохладной погодой и проливными дождями, а эти обстоятельства не располагают к пляжному отдыху. Лето по факту наступило только в августе.

