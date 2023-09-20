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Житель Алтайского края отравил воду для российских мобилизованных военных

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#госизмена #теракт #мобилизованные

Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих.

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

"Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что фигуранту 42 года, он проживал в Барнауле. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Его заключили под стражу.
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#госизмена #теракт #мобилизованные

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