На шести улицах Липецка отключат холодную воду

20 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители шести улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и помещения №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ударников, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б по улице Ново-Весовой, №№ 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 19, 23а, 43, 44, 45, 47, 49, 59 по улице Юношеской, №№ 1, 3, 5 по улице Металлистов и жители частного сектора улицы Юношеской. Кроме того, понижение давления подачи холодной воды будет на ЦТП Детская, 15 МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Юношеская, 12.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51 по улице Космонавтов, №№ 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной. Машина с водой подъедет к дому № 17 по улице Звездной.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



20 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах и помещениях №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 1/3 по улице Юношеской, №№ 30, 30/3а, 30а, 30б, 30е, 34, 62 по улице Московской, №№ 140, 146, 96 по улице Салтыкова-Щедрина. Также в эти часы обесточат 19-й микрорайон, Елецкое шоссе.



