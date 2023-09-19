сегодня, 17:15
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
20 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители шести улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51 по улице Космонавтов, №№ 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной. Машина с водой подъедет к дому № 17 по улице Звездной.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах и помещениях №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 1/3 по улице Юношеской, №№ 30, 30/3а, 30а, 30б, 30е, 34, 62 по улице Московской, №№ 140, 146, 96 по улице Салтыкова-Щедрина. Также в эти часы обесточат 19-й микрорайон, Елецкое шоссе.
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