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сегодня, 15:10
В Архангельской и Кемеровской областях проще всего накопить на свой дом
Аналитики портала "Мир квартир" проанализировали цены на дома и средние зарплаты в регионах.
Быстрее всего на собственный дом можно накопить в Архангельской области — за 3,4 года, если откладывать всю зарплату и не брать ипотеку, - к таким выводам пришли аналитики портала "Мир квартир", проанализировав цены на дома и средние зарплаты в регионах.
Проще всего купить дом в Архангельской, Кемеровской областях и Еврейской АО. Здесь на это нужно отложить зарплаты лишь за 3,4-3,9 года, - пишет "Российская газета" со ссылкой на опрос.
Недолго копить на личный дом также придется жителям Ханты-Мансийской АО (3,9 года), Курганской области (4 года), республики Коми (4 года), Магаданской области (4,7 года), Красноярского края (4,7 года), Тюменской области (5 лет) и республики Хакасии (5,3 года), - пишет Lenta.ru.
Дольше всего на покупку коттеджа придется откладывать дагестанцам — более 20 лет. Аналитики отметили, что цены на дома в республике высокие, а официальные доходы низкие. Ненамного меньше сроки в Чечне — почти 19 лет.
В "долгую десятку" также входят Севастополь, Ингушетия, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Адыгея. В них нужно откладывать зарплату 13-17 лет.
Москва занимает 11 место в списке - копить нужно 12,7 года.
В среднем по стране срок накопления на дом составляет 6,9 года (средняя цена коттеджа 6,3 млн рублей, средняя зарплата 76 604 рубля).
"Если сравнить результаты с итогами подобного исследования двухгодичной давности, то можно увидеть, что средний срок накопления на частный дом сократился: в 2021-м он составлял 8 лет. Это произошло потому, что цены на домовладения выросли всего на 25%, а зарплаты - на 46%, - говорит гендиректор портала Павел Луценко. - Москвичам и питерцам теперь придется копить на 5 лет меньше, жителям Подмосковья - на 9 лет меньше, Краснодарского края - почти на 7 лет, Калининградской области - на 7,8 года, Севастополя - на 8 с лишним лет. Таким образом, частные дома в нашей стране стали более доступны для населения".
Уточняется, что расчеты велись с учетом того, что для покупки дома покупатель будет откладывать всю зарплату целиком и не будет пользоваться ипотекой.
Проще всего купить дом в Архангельской, Кемеровской областях и Еврейской АО. Здесь на это нужно отложить зарплаты лишь за 3,4-3,9 года, - пишет "Российская газета" со ссылкой на опрос.
Недолго копить на личный дом также придется жителям Ханты-Мансийской АО (3,9 года), Курганской области (4 года), республики Коми (4 года), Магаданской области (4,7 года), Красноярского края (4,7 года), Тюменской области (5 лет) и республики Хакасии (5,3 года), - пишет Lenta.ru.
Дольше всего на покупку коттеджа придется откладывать дагестанцам — более 20 лет. Аналитики отметили, что цены на дома в республике высокие, а официальные доходы низкие. Ненамного меньше сроки в Чечне — почти 19 лет.
В "долгую десятку" также входят Севастополь, Ингушетия, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Адыгея. В них нужно откладывать зарплату 13-17 лет.
Москва занимает 11 место в списке - копить нужно 12,7 года.
В среднем по стране срок накопления на дом составляет 6,9 года (средняя цена коттеджа 6,3 млн рублей, средняя зарплата 76 604 рубля).
"Если сравнить результаты с итогами подобного исследования двухгодичной давности, то можно увидеть, что средний срок накопления на частный дом сократился: в 2021-м он составлял 8 лет. Это произошло потому, что цены на домовладения выросли всего на 25%, а зарплаты - на 46%, - говорит гендиректор портала Павел Луценко. - Москвичам и питерцам теперь придется копить на 5 лет меньше, жителям Подмосковья - на 9 лет меньше, Краснодарского края - почти на 7 лет, Калининградской области - на 7,8 года, Севастополя - на 8 с лишним лет. Таким образом, частные дома в нашей стране стали более доступны для населения".
Уточняется, что расчеты велись с учетом того, что для покупки дома покупатель будет откладывать всю зарплату целиком и не будет пользоваться ипотекой.