В России
сегодня, 12:42
В Тульской области упал беспилотник
В Тульской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории логистического центра в Узловском районе. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности, передает издание "Известия".
На место происшествия выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.
По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.
На место происшествия выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.
По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.