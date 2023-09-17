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сегодня, 12:42

В Тульской области упал беспилотник

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В Тульской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории логистического центра в Узловском районе. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности, передает издание "Известия".

На место происшествия выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.

По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.




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