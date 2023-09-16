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Три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области
Три человека погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома в городе Россошь под Воронежем. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По ее информации, в доме проживало пятеро мужчин, трое из которых вышли во двор, где и раздался взрыв. Спасти их не удалось.
Точные причины произошедшего пока неизвестны, однако, по предварительный данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.
По ее информации, в доме проживало пятеро мужчин, трое из которых вышли во двор, где и раздался взрыв. Спасти их не удалось.
Точные причины произошедшего пока неизвестны, однако, по предварительный данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.