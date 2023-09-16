В России

сегодня, 21:13

Три человека погибли при взрыве гранаты в Воронежской области

37
Три человека погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома в городе Россошь под Воронежем. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По ее информации, в доме проживало пятеро мужчин, трое из которых вышли во двор, где и раздался взрыв. Спасти их не удалось.

Точные причины произошедшего пока неизвестны, однако, по предварительный данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.
37

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В ТЦ Реутова девочка лишилась пальцев на эскалаторе
В ТЦ Реутова девочка лишилась пальцев на эскалаторе

сегодня, 21:07

В России
Два человека пострадали после взрыва газа в Новосибирской области
Два человека пострадали после взрыва газа в Новосибирской области

сегодня, 21:04

В России
В Бурятии спасатели эвакуировали пострадавших с вездехода
В Бурятии спасатели эвакуировали пострадавших с вездехода

сегодня, 13:29

В России
Полицейский убит во время погони в Подмосковье
Полицейский убит во время погони в Подмосковье

сегодня, 12:26

В России
Пожар произошел в ТЦ «Арфа» на северо-западе Москвы
Пожар произошел в ТЦ «Арфа» на северо-западе Москвы

сегодня, 12:21

В России
Отказ в выдаче ОСАГО под видом сбоев на сайте может грозить штрафом до 300 тыс. рублей

вчера, 17:31

В России