Выходные в Липецке: «Мусаткин двор», мультики в парке и концерт на скрипке XVIII века

Липчан ждёт фестиваль русских традиций, яркие праздники в парках, спектакли кукольного театра, а в популярной библиотеке сегодня будут хозяйничать панки.

Ласковая осень

Суббота и воскресенье будут согреты ласковым теплом золотой осени. В Липецке ожидается 20-23 градуса, солнечно и преимущественно без осадков.







Отключение воды

В субботу, 16 сентября, холодную воду перекроют с 10:00 до 18:00 потребителям в Левобережной части города на улицах Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 1м, 1г, 1в, 1м ст.1, 1н, вл.1м; Дзержинского, 27, 29, 31; Зои Космодемьянской, 2,4; Невского, 1, 2, 3, 4, 5; Парковой, 15а, 15б; проспекте Мира, 1, 1а, 9а, 11, 11а, 13а, 13б, 17; площади Мира, 4, 4г.

В это же время вентили перекроют и в частном секторе на улице Дзержинского.







В воскресенье, 17 сентября отключений холодной воды не запланировано.

Отключения света

Электричество липчанам тоже перекроют только 16 сентября. С 10:00 до 17:00 не будет света в основном в учреждениях на улицах Ворошилова, 4, 4а; Первомайской, 30, 30а, 34; Советской, 7, 13, 13а, 21, 25.







«Мусаткин двор» (12+)

В субботу и воскресенье на липецком Городище пройдёт фестиваль русских традиций «Мусаткин двор». Оба дня он будет начинаться в 11:00.

Полезных занятий и развлечений будет мор. Желающие смогут окунуться в атмосферу крестьянского была, принять участие в народных гуляниях по традициям конца XIX – начала XX века, послушать выступление народных ансамблей, продегустировать блюда традиционной кухни Липецкой области.







С 11:00 и до закрытия будет работать гастрофестиваль и винная ярмарка. С 11:00 до 18:00 в так называемой ремесленной зоне пройдут мастер-классы по изготовлению кукол, плетению поясов, корзин, вышивке, изготовлению романовской, юрьевской, добровской игрушек. Своё мастерство покажут пекари, мельники, плотники, кузнецы, ткачи, винокурня (18+). С 11:30 до 18:00 в фольклорной зоне организуют выступления музыкантов и исполнителей из разных уголков Липецкой области.

С 11:00 до 18:00 в игровой зоне уличный театр «Коза-дереза» подготовит организует старинные русские игры и забавы. Рядом будут работать площадки силовых трюков, площадка ГТО, самбистов, армрестлеров, гиревиков.

В спортивной зоне выступят силачи, будут организованы турниры по перетягиванию каната, соревнования по русским народным играм для желающих и даже… кулачные бои (18+).

В это же время будут работать ярмарка и фотозона.

16 сентября в 18:00 на сцену выйдут хедлайнеры праздника - Stan Tone и Dasha Zarya



«Король и шут» в Есенинке

Не совсем обычное мероприятие подготовили в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В субботу, 16 сентября, здесь в 15:00 пройдёт фестиваль-концерт «Будь как дома, путник» по мотивам творчества группы «Король и шут».







Панки в библиотеке – это звучит, минимум, необычно. Перед гостями выступят воспитанники липецкой «Школы рока», группы «Потолок», «Ника», «Солнечный свет», кавер-бэнд «Без баяна». Московский проект «Триоза» подарит незабываемые сочетания звуков арфы и виолончели.

На память гости смогут сфотографироваться в специально подготовленных ярких локациях.

Концерт на скрипке XVIII века (16+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 17 сентября Липецкая государственная филармония открывает 66-й сезон. В первом концерте в 17:00 примут участие симфонический оркестр филармонии под управлением дирижёра Ильи Дербилова и гости из Москвы лауреаты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валентин Малинин (фортепиано) и Даниил Коган (скрипка).







Последний – внук прославленных музыкантов Леонида Когана и Елизаветы Гилельс. Играет на скрипке 1737 года, созданной великим итальянским мастером Пьетро Гварнери, которого называли последователем самого Антонио Страдивари.

День благотворительности в парке НЛМК (0+)

17 сентября в Левоборежье с 10:00 до 14:00 пройдёт волонтёрский фестиваль «На крыльях добра», символом которого станет ласточка «Сталь-птица».







Гостей ждут творческие мастер-классы, оздоровительные программы — йога, дыхательная гимнастика, занятие северной ходьбой для пожилых людей, интерактивные зоны для взрослых и детей, советы от экспертов в области садоводства, сбор необходимых вещей для жителей престарелых домов, акция «Добрая весточка» — подписываем открытки для пожилых.

Мультики в парке Победы (0+)





В популярном парке будет весело 17 сентября с 15:00. На большом экране, установленном на главной сцене начнут крутить мультфильмы. Гостей будут ждать ростовые куклы любимых героев, а также двусторонняя фотозона — с одной стороны крутая раскраска, с другой – персонажами мультфильмов. Будут работать и площадки с различными развлечениями на выбор: игра «Мемори», «Пятнашки», игры с аниматорами, аквагрим, мастер-класс по росписи сумок. Самым активным гостям достанутся подарки за участие в мероприятиях.





Куклы не знают усталости

Как мы уже сообщали, Липецкий государственный театр кукол вчера открыл свой 59-й сезон. А на выходных театр ждёт посетителей. 16 сентября в 10:00 начнётся анимированная программа в фойе театра. В 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «О глупом мышонке» по произведению С. Маршака (0+).







17 сентября в 11:00 и в 13:00 спектакль «Кошкин дом» также по сказке С. Маршака (0+).

Литературные посиделки (6+)

17 сентября в 14:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоятся литературные посиделки для самых меленьких «Лохматым и зубастым не входить. Сказки о странных существах».







Читатели обсудят свои первые в жизни книжки, познакомятся поближе с разными книжными монстриками и обязательно смастерят что-нибудь на память. Участие бесплатное.

«Книжное похмелье» (16+)

Заседание клуба с таким названием пройдёт 17 сентября в 14:01 в культурном пространстве «Библиотека» (на ул. Октябрьской, 28). В дружеской атмосфере за чашкой чая гости обсудят книгу «Бог мелочей» индийской писательницы Арундати Рой.







Книга была написана в 1996 году и уже через год получила Букеровскою премию, одну из престижнейших в мире. Герои повествования - двуяйцовые близнецы Эста и Рахель. Действие книги постоянно переносит читателя из 1969 года, когда близнецам было по семь лет, в 1993 год, когда им уже по 31, и обратно. Роман затрагивает существенные для Индии темы, такие как кастовая система и положение неприкасаемых, роль женщины, жизнь христиан в Керале, а также заметная роль коммунистической партии.

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