Происшествия
39 минут назад
Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рублей
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Мужчину напугали обвинением в финансировании преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
64-летнего липчанина мошенники испугали обвинением в финансировании преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства: мужчине сообщили объяснили, что от его лица оформили кредит, и полученные средства постепенно направляют на незаконную деятельность. Мужчина испугался и согласился сотрудничать с «полицией».
По данным пресс-службы областного управления МВД, чтобы отменить незаконные транзакции, он взял в трёх различных банках кредиты на общую сумму 1 105 000 рублей и перевел деньги мошенникам.
А 67-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник компании телефонной связи» и сообщил, что произошёл сбой в их работе. А чтобы уберечь данные, нужно было продиктовать коды, которые придут в смс-сообщении. Липчанин так и сделал, и мошенники оформили на него две кредитные карты на сумму около 400 000 рублей. 145 000 рублей они успели перевести до тех пор, пока банк не приостановил незаконную финансовую операцию.
По данным пресс-службы областного управления МВД, чтобы отменить незаконные транзакции, он взял в трёх различных банках кредиты на общую сумму 1 105 000 рублей и перевел деньги мошенникам.
А 67-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник компании телефонной связи» и сообщил, что произошёл сбой в их работе. А чтобы уберечь данные, нужно было продиктовать коды, которые придут в смс-сообщении. Липчанин так и сделал, и мошенники оформили на него две кредитные карты на сумму около 400 000 рублей. 145 000 рублей они успели перевести до тех пор, пока банк не приостановил незаконную финансовую операцию.
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