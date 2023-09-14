Происшествия

39 минут назад

Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рублей

172
#мошенничество
Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рублей

Мужчину напугали обвинением в финансировании преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.

64-летнего липчанина мошенники испугали обвинением в финансировании преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства: мужчине сообщили объяснили, что от его лица оформили кредит, и полученные средства постепенно направляют на незаконную деятельность. Мужчина испугался и согласился сотрудничать с «полицией».

По данным пресс-службы областного управления МВД, чтобы отменить незаконные транзакции, он взял в трёх различных банках кредиты на общую сумму 1 105 000 рублей и перевел деньги мошенникам.

А 67-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник компании телефонной связи» и сообщил, что произошёл сбой в их работе. А чтобы уберечь данные, нужно было продиктовать коды, которые придут в смс-сообщении. Липчанин так и сделал, и мошенники оформили на него две кредитные карты на сумму около 400 000 рублей. 145 000 рублей они успели перевести до тех пор, пока банк не приостановил незаконную финансовую операцию.
172
#мошенничество

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