Происшествия

сегодня, 12:17

Переночевавшая у мужчины 33-летняя липчанка перевела с его счёта 150 000 рублей

5 829
#кража
3
Переночевавшая у мужчины 33-летняя липчанка перевела с его счёта 150 000 рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

13 сентября в отдел полиции № 3 обратился 37-летний мужчина, с банковского счёта которого 12 сентября пропали 150 000 рублей.

По данным пресс-службы областного управления МВД, в краже денег со счёта подозревают неработающую 33-летнюю липчанку, которая с 11 на 12 сентября была в гостях у потерпевшего, узнала пароль от телефона, дождалась, пока мужчина уснёт, разблокировала мобильный и через банковское приложение перевела 150 000 рублей себе на карту и телефон. Часть из этой суммы женщина перечислила на счёт своей подруге.

10 000 рублей подозреваемая уже вернула потерпевшему, остальные деньги успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
5 829
#кража
3

Комментарии (5)

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Мария Тимофеевна

2 минуты назад
Петр Ильич, разве это деньги? Шубку прикупила дама или новый ноутбук. За 140 тысяч грозит до 6 лет лишения свободы. Если не секрет, то какое наказание получила другая дама, судебный пристав, укравшая у государства 170 тысяч рублей? И третья, укравшая уже 5 миллионов. Интересно.
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Петр Ильич

46 минут назад
потратить за 20 часов 140 кусков?
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Яма и дороги

сегодня, 12:42
А могла создастся ячейка общества
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1

сегодня, 12:34
Пароль от банковского приложения был такой же, как от телефона?
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Шебутной

сегодня, 12:33
Отработает за год, можно не сожать.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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