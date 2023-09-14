Переночевавшая у мужчины 33-летняя липчанка перевела с его счёта 150 000 рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

13 сентября в отдел полиции № 3 обратился 37-летний мужчина, с банковского счёта которого 12 сентября пропали 150 000 рублей.



По данным пресс-службы областного управления МВД, в краже денег со счёта подозревают неработающую 33-летнюю липчанку, которая с 11 на 12 сентября была в гостях у потерпевшего, узнала пароль от телефона, дождалась, пока мужчина уснёт, разблокировала мобильный и через банковское приложение перевела 150 000 рублей себе на карту и телефон. Часть из этой суммы женщина перечислила на счёт своей подруге.



10 000 рублей подозреваемая уже вернула потерпевшему, остальные деньги успела потратить.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.