Сегодня в Липецке: День открытых дверей в городском ДК и как мужчине уйти в декретный отпуск

Липчан ждут этнографический фестиваль, спектакль марионеток и кинопремьеры.

Золотая осень

Погода вполне соответствует этому времени года: температура 18-20 градусов, днём преимущественно без осадков.







Отключения воды

Десятки улиц сегодня останутся без холодной воды. С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Минской, 49, 49а; Неделина, 15. С аналогичными трудностями столкнутся потребители в домах и помещениях улицы Клары Цеткин, вл.1, 1 ст.1, 1 ст.3, 1/1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14, вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1, а также в частном секторе этой улицы.







Но самое большое отключение произойдёт в районе Дачного – на улицах Писарева, 37; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Ярославской, 13, 19; и в частном секторе улиц Бурлакова, Варшавской, Дачной, Добровской, Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Тихой, Ярославской.

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети. В связи с этим отключат свет на улицах 8 марта, 17, 17/2: Ангарской, 59; Гражданской, 1; Крайней, 2, 7а; Первомайской, 78, 80, 82, 82а, 86, 119, 121; Советской, 73, 75, 77; Юношеской, 50; а также на Елецком шоссе, 6; площади Победы, 1, 1а, 8; проспекте Победы, 1, 3а; проезде Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27.







В это же время обесточат обесточат поселок Казинку, улицу Свободный Сокол, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Пробки

Первый затор, обозначенный на электронной карте красным цветом, появился сегодня в Липецке в 5:30 на улице Неделина. На проспекте Победы, улицах Московской, Гагарина, Катукова, Циолковского, Студёновской и других видимо-невидимо жёлтых участков. Город просыпается и движение с каждом минутой замедляется. Выход только один – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Желаем вам доехать с ветерком.

День открытых дверей во дворце культуры (6+)

Во дворцах культуры Липецка начинается новый творческий сезон. По этому случаю городской ДК (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 устроит День открытых дверей, во время которого покажет и расскажет о творческих студиях и кружках, которые здесь работают.







Дети от 3-х лет и взрослые без ограничения возраста приходят, чтобы заниматься в вокальных, хореографических, театральных, цирковых объединениях и спортивных секциях. Каждый из них имеет свою историю, достижения и титулы, взятые на соревнованиях разных уровней. На сегодняшнем вечере знакомств будут представлены танцевальные, цирковые, вокальные и фольклорные номера – чтобы каждый, посмотрев, смог бы выбрать занятие по душе.

Все они – марионетки (0+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает сегодня в 18:34 на спектакль «Простыми словами и красками» от липецкого Театра Под Деревом.







Режиссёр спектакля Иван Карпов известен своими постановками для детей и взрослых про ежика, туман и лошадку и т.д. Зрители вновь увидят на сцене выступление кукол-марионеток, а также песочную анимацию и услышат чарующие звуки волшебной перкуссии (это такой музыкальный инструмент).

Этнографический фестиваль (16+)

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) с 14 по 17 сентября примет всероссийский этнографический форум, на который съедутся представители Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.







Они подведут итоги двухлетнего цикла фольклорно-этнографических экспедиций, в рамках которых полевые исследования в 2022 году состоялись в 15 регионах, а в 2023-м – в 11-ти. Кроме того, гости познакомятся с этнографическими традициями Липецкой области, на их суд представят русские народные песни сел Дёмкино и Колыбельское Чаплыгинского района и традицию изготовления романовской игрушки.

36 миллионов на развитие туризма

Вообще в регионе давно стремятся, чтобы Липецкая область привлекала туристов со всей страны. В региональном правительстве решили поддержать ещё 4 проекта, которые стали победителями гранта «Туризм».







В их числе и один проект из Липецка - глэмпинг на базе парке технических видов спорта на улице Сырской. Ещё три проекта будут реализовываться в Задонском районе - Задонской районе – бутик-отель с рестораном купеческой кухни «Усадебный дом с аркой», гостевые дома «Мальвы», кафе «Сырная Марка». На их поддержку из областного бюджета направят в общей сложности 36 миллионов рублей. Глядя на объем инвестиций в местный туризм за последние годы. Невольно удивляешься: почему мы ещё не в одном ряду с Куршавелем?

Если учитель – твоё призвание

В Центре поддержки одарённых детей «Стратегия» стартовал открытый областной конкурс «Призвание – учитель!». Он проводится для старших школьников и студентов, которые решили посвятить свою жизнь профессии педагога. К конкурсу допускаются школьники 8-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов 1-2 курсов. Зарегистрироваться можно до 22 сентября по ссылке.







Если коротко – конкурсантам необходимо будет рассказать о себе, о своём творчеком кредо и о том, почему в будущем из всех доступных занятий в жизни они хотели бы выбрать одно из наиболее благородных – учить детей. Победители получат дипломы, а также возможность пройти профессиональную стажировку в Центре «Стратегия».

Декретный отпуск для мужчин

По данным SuperJob, 27% мужчин в России в случае рождения ребенка готовы уйти вместо женщин в декретный отпуск. Еще 16% скорее согласились бы на это.

Статья 256 Трудового кодекса РФ предусматривает, что право на отпуск по уходу за ребенком есть не только у матери, но и у любого другого родственника (или опекуна ребенка), если он фактически осуществляет за ним уход, отметил юрист SuperJob Александр Южалин. Для получения такого отпуска работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска с документами, подтверждающими такое право. Например, нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка (для отца) и справку о том, что мать ребенка не находится в таком отпуске и не получает пособие по уходу за ребенком. При предоставлении указанных документов, работодатель не имеет право отказать работнику в таком отпуске.





В период отпуска по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста полутора лет, работник получает пособие по уходу за ребенком - 40% от среднего заработка работника. При этом закон на каждый год устанавливает минимальные и максимальные размеры пособия. В 2023 году это от 8 591,47 руб. до 33 281,80 руб. Следовательно, уходить в декрет выгодно тому из родителей, у кого зарплата меньше.

Также важно, что работник (не важно мужчина или женщина), находясь в отпуске по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего времени и вместе с пособием получать часть заработной платы пропорционально отработанному времени. Кроме того, при желании, работник может в любое время прервать отпуск и выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день обновления репертуара в кинотеатрах. Знакомим наших читателей с наиболее любопытными новинками, которые появятся на экранах сегодня.



«Дозор Джунглей: Кругосветка». Франция, 2023. Мультфильм. Режиссёр Лоран Брю (6+)

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

«Искусство по понятиям». США, 2023. Триллер. Режиссёр Николь Паон (18+)

Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

В ролях: Самюэль Л. Джексон, Джо Манганьелло, Ума Турман.

«Звук свободы». США, 2023. Боевик на основе реальных событий. Режиссёр Алехандро Гомес Монтеверде (18+)

В ходе операции по борьбе с торговлей детьми специальный агент Тим Баллард освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.

В ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино.

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