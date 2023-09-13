25 минут назад
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.
День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.