Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области до +22, дождя не ожидается

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#потепление
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.

День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов. 

69
#потепление

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