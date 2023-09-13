У 55-летней женщины украли трёхлитровую банку-копилку с 20 000 рублей

На банку позарилась гостья потерпевшей.

В Данковском районе у 55-летней женщины из дома похитили трехлитровую банку-копилку, в которой находились 20 000 рублей. Также пропали музыкальная колонка, ботинки, пиджак, рюкзак, два комплекта постельного белья и дорожная сумка — 30 000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по подозрению в краже задержана 33-летняя жительница Лебедянского района. Ранее она приходила в гости к потерпевшей и воспользовалась отсутствием хозяев, чтобы похитить имущество.



Часть похищенного изъята. Два комплекта постельного белья подозреваемая успела продать за 300 рублей, а 20 000 рублей потратила.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.