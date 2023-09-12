В Липецкой области сухо и до +20

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице — от +5 до +10 градусов, днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.



День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.



