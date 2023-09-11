52-летний житель Задонского района зарегистрировал у себя в доме 11 иностранцев

А 65-летний липчанин незаконно «подселил» в квартиру двух иностранцев.

С начала февраля до середины августа 52-летний житель Задонского района зарегистрировал в своём доме 11 мигрантов — жителей ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый заранее знал, что попросившие его о «прописке» иностранцы не собирались проживать по месту регистрации. Собранные участковым материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.



А 65-летний липчанин незаконно «подселил» в квартиру, в которой он сам не жил около 10 лет, двух иностранцев. Он фиктивно поставил их на учет, не имея намерений предоставить им помещение для проживания. Преступление вскрыл участковый липецкого отдела полиции №6.



Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная санкция этой статьи — до трех лет лишения свободы.