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52-летний житель Задонского района зарегистрировал у себя в доме 11 иностранцев

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#миграция #иностранцы
52-летний житель Задонского района зарегистрировал у себя в доме 11 иностранцев

А 65-летний липчанин незаконно «подселил» в квартиру двух иностранцев.

С начала февраля до середины августа 52-летний житель Задонского района зарегистрировал в своём доме 11 мигрантов —  жителей ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый заранее знал, что попросившие его о «прописке» иностранцы не собирались проживать по месту регистрации. Собранные участковым материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

А 65-летний липчанин незаконно «подселил» в квартиру, в которой он сам не жил около 10 лет, двух иностранцев. Он фиктивно поставил их на учет, не имея намерений предоставить им помещение для проживания. Преступление вскрыл участковый липецкого отдела полиции №6. 

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная санкция этой статьи — до трех лет лишения свободы.
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#миграция #иностранцы

Комментарии (2)

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Полицейские

21 минуту назад
молодцы ! Так держать !
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Тоже мне новость

52 минуты назад
Вот если бы иностранок.
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