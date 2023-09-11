Сегодня в Липецке: льготная ставка для бизнеса и автобусы начнут заходить не на все остановки

Сегодня липчан ждёт теплая погода, сбор мусора на бегу и память о Расуле Гамзатове.

Сухо

В городе довольно тепло – 18-20 градусов. При этом обещают, что день пройдёт без существенных осадков.







Отключения воды

В Липецке возобновятся ремонтные работы на сетях, из-за чего с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Бачурина, 10, 12, 13, 14, 15, 27; Жуковского, 6а; Клары Цеткин, №№ вл.1, 1 ст.1, 1 ст.3, 1/1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14, вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1; Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26; а также на проспекте 60 лет СССР, 33; бульваре Кувшинова, 1, 3, 5; проезде Кувшинова, 9.







Не будет воды также в частном секторе улицы Клары Цеткин.

Отключения света

В связи с ремонтными работами на электрических сетях сегодня с 9:00 до 17:00 обесточат улицы Неделина и Фрунзе.







Пробки

Честь открыть новую неделю свежих заторов выпала улице Терешковой. Ещё не было 6 утра, как на ней образовалась первая пробка, помеченная на электронных картах красным цветом – на мосту в сторону Центрального рынка. Чуть позже к ней присоединилась улица Советская, которая встала перед светофором в районе пересечения с Фрунзе, если ехать в сторону центра. И с каждой минутой проблемных участков будет становиться все больше. Выход один - п–ред выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Главное помнить, что в Липецке не бывает таких пробок, которые нельзя было бы объехатью

Маршрут автобусов сократят

С сегодняшнего дня будут внесены изменения в работу городских автобусов маршрутов № 33а, 302, 346. Связаны они с ремонтом теплотрассы на улице Франко, из-за которого временно конечной остановкой автобусов станет «Площадь Горскова», а дальше ехать они не смогут. Движение автобусов маршрута № 2 будет осуществляться в прямом и обратном направлении по схеме: «ул. Доменщиков – ул. Пожарского – ул. Баумана – далее по маршруту».







По укороченному маршруту транспорт будет двигаться вплоть до окончания ремонта, который запланирован на 25 сентября.

Беги и мусор собирай (12+)

На смену привычным субботникам приходят новые и экологичные мероприятия — плоггинг-забеги. Это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором различного мусора.

Двойная польза! Можно и прибраться, и прокачаться. Сегодня плоггинг-забег пройдёт по общественным пространствам в центре Липецка, что наверное должно быть актуально после массы мероприятия, например, на Городище. Старт назначен на 14:00, а место сбора – перед Городским молодёжным центром на улице Гагарина, 31 а.







По итогам забега будут определены самые спортивные и эффективные участники, критерий один – собрать больше мусора.

«Юность в сапогах» (12+)

В библиотечно-информационном Центре им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского на улице Ильича, 16 сегодня в 13:00 пройдёт час патриотизма «Юность в сапогах».







Молодому поколению расскажут, что служить в армии почётно и необходимо.

Памяти Расула Гамзатова (6+)

8 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения великого дагестанского поэта. По этому случаю сегодня в 10:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 10:00 откроется литературная гостиная, посвященная памяти Расула Гамзатова.







Юные ценители поэзии познакомятся с биографией знаменитого литератора, узнают о влиянии семьи и, в частности, отца на становление его личности, о том, где он провел годы Великой Отечественной войны, где учился, с кем дружил и как сложилась его личная жизнь. Ребятам представят его обширное творческое наследие, которое включает в себя поэтические сборники, поэмы и тексты трогательных песен, музыку к которым писали лучшие композиторы того времени — Александра Пахмутова, Ян Френкель, Раймонд Паулс, Юрий Антонов. За чашкой ароматного чая посетители литературной гостиной послушают самые известные музыкальные произведения, обсудят их и полистают издания, которые есть в фонде ЛОДБ.

Льготная ставка для бизнесменов

Представители малого и среднего бизнеса Липецка вновь могут получить поддержку от государства в виде кредита со сниженной процентной ставкой – 3-5%. Она действительная на сумму до 1 миллиона рублей на 12 месяцев. Деньги можно потратить на приобретение транспорта, с/х техники, оборудования, товаров, сырья, материалов, оплату работ и услуг.





Выдавать такие кредиты будут до 30 сентября в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области. Подробности можно узнать по телефону (4742) 56-20-20.

«Мама-предприниматель»

Еще одна мера поддержки бизнеса – проект «Мама-предприниматель», который реализуется в 63 регионах страны, в том числе в Липецкой области.







Желающих приглашают присоединиться. Участие в программе бесплатное. Оно включает в себя лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии, общение с наставниками. В течение интенсива каждая из женщин будет готовить бизнес-план своего проекта. В финальный день состоится защита идей участниц. Победительница получит грант 100 тысяч рублей на развитие своего дела. Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте мамапредприниматель.рф. Заявки принимаются до 15 сентября включительно.

Помимо главного приза успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка - бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый. Работа сегодня захлестнёт многих с головой, но всё-таки выкроите время на чашечку чая/кофе, небольшую паузу и изучение новостей. Долго искать на просторах Интернета ничего не нужно. Все главные новости Липецка и Липецкой области собраны в одном месте – на GOROD48. Достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе последних событий. Мы увидимся с вами ещё не раз в течение дня. До скорых встреч!







