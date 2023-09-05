Общество
39 минут назад
ДК «Студеновский» осмотрели кинологи с собакой
Таким образом избирком отработал легенду с минированием избирательного участка
Сегодня члены избиркомов совместно с полицейскими и спасателями отработали на обучающем семинаре действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
По легенде в избирательный участок в ДК «Студеновский», там, кстати, не раз голосовал губернатор Игорь Артамонов, поступил анонимный звонок с информацией о минировании здания.
Сотрудники избирательных комиссий вызвали представителей экстренных служб, опечатали урны для голосования и вынесли всю документацию в автобус, который на время ЧС стал избирательным участком. Здание проверил кинолог с собакой.
Таким же образом члены избирательных комиссий должны действовать в случае возникновения на участке пожара.
Стоит отметить, что перед выборами все избирательные участки в Липецкой области проверят полицейские, кинологи с собаками и спасатели МЧС. Напомним, выборы пройдут уже на этой неделе: они начнутся 8-го и закончатся 10-го сентября.
Фото, видео: пресс-служба Липецкой областной избирательной комиссии
По легенде в избирательный участок в ДК «Студеновский», там, кстати, не раз голосовал губернатор Игорь Артамонов, поступил анонимный звонок с информацией о минировании здания.
Сотрудники избирательных комиссий вызвали представителей экстренных служб, опечатали урны для голосования и вынесли всю документацию в автобус, который на время ЧС стал избирательным участком. Здание проверил кинолог с собакой.
Таким же образом члены избирательных комиссий должны действовать в случае возникновения на участке пожара.
Стоит отметить, что перед выборами все избирательные участки в Липецкой области проверят полицейские, кинологи с собаками и спасатели МЧС. Напомним, выборы пройдут уже на этой неделе: они начнутся 8-го и закончатся 10-го сентября.
Фото, видео: пресс-служба Липецкой областной избирательной комиссии
Animal planet.