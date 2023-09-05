ДК «Студеновский» осмотрели кинологи с собакой

Таким образом избирком отработал легенду с минированием избирательного участка

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня члены избиркомов совместно с полицейскими и спасателями отработали на обучающем семинаре действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.По легенде в избирательный участок в ДК «Студеновский», там, кстати, не раз голосовал губернатор Игорь Артамонов, поступил анонимный звонок с информацией о минировании здания.Сотрудники избирательных комиссий вызвали представителей экстренных служб, опечатали урны для голосования и вынесли всю документацию в автобус, который на время ЧС стал избирательным участком. Здание проверил кинолог с собакой.Таким же образом члены избирательных комиссий должны действовать в случае возникновения на участке пожара.Стоит отметить, что перед выборами все избирательные участки в Липецкой области проверят полицейские, кинологи с собаками и спасатели МЧС. Напомним, выборы пройдут уже на этой неделе: они начнутся 8-го и закончатся 10-го сентября.