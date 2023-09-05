Общество

39 минут назад

ДК «Студеновский» осмотрели кинологи с собакой

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#выборы #учения

Таким образом избирком отработал легенду с минированием избирательного участка

Сегодня члены избиркомов совместно с полицейскими и спасателями отработали на обучающем семинаре действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По легенде в избирательный участок в ДК «Студеновский», там, кстати, не раз голосовал губернатор Игорь Артамонов, поступил анонимный звонок с информацией о минировании здания.

Сотрудники избирательных комиссий вызвали представителей экстренных служб, опечатали урны для голосования и вынесли всю документацию в автобус, который на время ЧС стал избирательным участком. Здание проверил кинолог с собакой.



Таким же образом члены избирательных комиссий должны действовать в случае возникновения на участке пожара.

Стоит отметить, что перед выборами все избирательные участки в Липецкой области проверят полицейские, кинологи с собаками и спасатели МЧС. Напомним, выборы пройдут уже на этой неделе: они начнутся 8-го и закончатся 10-го сентября.

Фото, видео: пресс-служба Липецкой областной избирательной комиссии
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#выборы #учения

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Animal planet.

25 минут назад
Собаки никогда не подведут.
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