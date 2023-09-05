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34 минуты назад
В столичных аэропортах задерживаются 16 рейсов
Воздушные гавани столицы Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прилет самолетов.
В аэропортах Москвы в ночь на 5 сентября задерживаются 16 рейсов на прилет и вылет, - следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
Так, по информации на 3:55 мск, только во Внуково сообщается о задержке 12 рейсов, еще три отменены. Два рейса задержали в Домодедово, два — в Шереметьево.
Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили 31 рейс. 1 сентября сообщалось о задержке или отмене более чем 70 рейсов в аэропортах столицы, - пишут "Известия".
31 августа также 46 рейсов были задержаны в московских аэропортах.
Так, по информации на 3:55 мск, только во Внуково сообщается о задержке 12 рейсов, еще три отменены. Два рейса задержали в Домодедово, два — в Шереметьево.
Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили 31 рейс. 1 сентября сообщалось о задержке или отмене более чем 70 рейсов в аэропортах столицы, - пишут "Известия".
31 августа также 46 рейсов были задержаны в московских аэропортах.