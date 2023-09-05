В России

34 минуты назад

В столичных аэропортах задерживаются 16 рейсов

2
#авиасообщение #Москва

Воздушные гавани столицы Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прилет самолетов.

В аэропортах Москвы в ночь на 5 сентября задерживаются 16 рейсов на прилет и вылет, - следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, по информации на 3:55 мск, только во Внуково сообщается о задержке 12 рейсов, еще три отменены. Два рейса задержали в Домодедово, два — в Шереметьево.

Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили 31 рейс. 1 сентября сообщалось о задержке или отмене более чем 70 рейсов в аэропортах столицы, - пишут "Известия".

31 августа также 46 рейсов были задержаны в московских аэропортах.
2
#авиасообщение #Москва

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
26
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

Минкультуры рассматривает возможность добавления цирков в «Пушкинскую карту»

вчера, 17:57

В России
Серый рынок видеоигр в два раза превысил официальный

вчера, 17:55

В России
В Новосибирске из-за крупного града пострадало много автомобилей
#непогода #град
В Новосибирске из-за крупного града пострадало много автомобилей

вчера, 16:31

В России
В Сочи прошли переговоры лидеров Турции и России
#переговоры #Турция #политика
В Сочи прошли переговоры лидеров Турции и России

вчера, 15:04

В России
Минэнерго просит нефтекомпании и НПЗ раскрыть данные из-за серого экспорта
#экономика #экспорт #топливо
1
Минэнерго просит нефтекомпании и НПЗ раскрыть данные из-за серого экспорта

вчера, 14:15

В России
В Госдуме предлагают ввести налог для компаний за возвращение на российский рынок
#налоги #экономика
1
В Госдуме предлагают ввести налог для компаний за возвращение на российский рынок

вчера, 13:29

В России