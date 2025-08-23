Все новости
Спорт
346
сегодня, 09:17
2

Реванша у японца не случилось. Но липецкий «новый Карелин» всё равно выиграл первенство мира

Подробности выступления нашего борца в Болгарии.

Михаил Шкарин стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет.

Самому липецкому борцу исполнилось 18 лет, поэтому многие соперники были старше его, тем не менее в болгарском городе Самоков он одержал победы во всех 4-х схватках в весовой категории до 82 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Несмотря на мировой статус турнира, все соперники Михаила представляли страны СНГ.

Начал он с победы над Эльмином Алиевым из Азербайджана. Поединок был остановлен спустя 4 минуты и 24 секунды после начала и завершился досрочной победой липчанина со счётом 8:0.

9WvVGZc_bJ2hhDdP4X-a_G1ih4VjbV2W6luOBeHEF8LOmu5KNGojNYNlYCwCii7bfABIwwLQrf2pYPNedING07NB.jpg

Взгляд чемпиона

На Азимджона Соатуллаева из Узбекистана в ¼ финала Шкарин и вовсе затратил менее 3-х минут: встреча была прервана при счёте 11:1 в пользу липчанина.

Не сумел остановить Шкарина в полуфинале и Мартик Петросян из Армении. Тренеры соперника вели себя, как торговцы на рынке, умудрившись дважды истребовать видеопросмотры эпизодов, которые им показались спорными. Но и это не помогло, Михаил победил на одном дыхании – 9:0.

ebckmaGDWdVi98drDzHmLbWOFLioiHxDw_BeAn-E0y_KviqjzWRwog3N3a8FdH3H0POnHOJiLLZMwyZK1H6GPE2n.jpg

В другом полуфинале случилась сенсация – потерпел поражение прошлогодний победитель первенства мира U20 японец Тайдзо Йошида. Таким образом, сорвался матч-реванш за 2023 год, когда талантливый соперник из страны Восходящего солнца победил Шкарина в финале первенства мира U17.

Встречаться пришлось с его обидчиком Диасом Сейткалиевым из Казахстана. Соперник отдал все силы победе в полуфинале, Шкарин быстро набрал первый балл, затем нарастил свою преимущество до 4:0. Все, что сумел Диаз в концовке – отыграть один балл, но всё равно судьи зафиксировали победу липчанина – 4:1.

DO_z_ERjxGgo_0Xdg_n6A45wZVJv5H_BqyiDlJqKDMWXnLv11OSQKNKREP6OYtm2rdSDm5jHcwRrHc0dM6VpkYDt.jpg

Шкарин – восходящая «звездочка» отечественной греко-римской борьбы. Ранее побеждал в первенстве мира U17, а в июле этого года – в первенстве Европы U20.

9Bi-opBmtj4b-Zo_h64cRRboMSeuQHGrTN9bj6QsdpQI1vzXWEr_MBhwcnMPtKz5zIrceu_eIA-GPQon_UiN2ow_.jpg

Призёры первенства мира в категории до 82 кг

Воспитанник липецкой СШОР №9, начинал у тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова. Сейчас жив1т и тренируется в столичном училище олимпийского резерва под руководством Заслуженного тренера России Феликса Авакова.

photo_2025-08-23_08-36-05.jpg

С отцом директором липецкой СШОР №9 мастером спорта СССР по греко-римской борьбе Юрием Шкариным

Фото Международной федерации спортивной борьбы и из архива спортсмена. 
Греко-римская борьба
Михаил Шкарин
Сначала новые
МАЛИНА ШИП
сегодня, 09:44
Михаил, поздравляем! Гордимся! Молодец!
Ответить
Молодец
сегодня, 09:33
Михаил,так держать!!!!
Ответить
