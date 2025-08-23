Реванша у японца не случилось. Но липецкий «новый Карелин» всё равно выиграл первенство мира

Подробности выступления нашего борца в Болгарии.

Начал он с победы над Эльмином Алиевым из Азербайджана. Поединок был остановлен спустя 4 минуты и 24 секунды после начала и завершился досрочной победой липчанина со счётом 8:0.











Взгляд чемпиона





Не сумел остановить Шкарина в полуфинале и Мартик Петросян из Армении. Тренеры соперника вели себя, как торговцы на рынке, умудрившись дважды истребовать видеопросмотры эпизодов, которые им показались спорными. Но и это не помогло, Михаил победил на одном дыхании – 9:0.















Встречаться пришлось с его обидчиком Диасом Сейткалиевым из Казахстана. Соперник отдал все силы победе в полуфинале, Шкарин быстро набрал первый балл, затем нарастил свою преимущество до 4:0. Все, что сумел Диаз в концовке – отыграть один балл, но всё равно судьи зафиксировали победу липчанина – 4:1.























Призёры первенства мира в категории до 82 кг

Воспитанник липецкой СШОР №9, начинал у тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова. Сейчас жив1т и тренируется в столичном училище олимпийского резерва под руководством Заслуженного тренера России Феликса Авакова.











С отцом директором липецкой СШОР №9 мастером спорта СССР по греко-римской борьбе Юрием Шкариным





Фото Международной федерации спортивной борьбы и из архива спортсмена.

