Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
Происшествия
Общество
400
сегодня, 11:55
3

Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке

Губернатор Игорь Артамонов со сцены на Соборной площади объявил о начале программы «Гордость Липецкой земли».

22 августа в  Липецке на площади Соборной прошел концерт в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

IMG_4277.jpg

IMG_4290.jpg
 
Начали праздник артисты театра танца «Казаки России», а продолжила группа «Helvegen».

IMG_4322.jpg

IMG_4393.jpg

IMG_4552.jpg

Молодой коллектив имеет тысячи поклонников, миллионы прослушиваний на онлайн-платформах, и корни у этих ребят из Липецка.

IMG_4483.jpg

IMG_4464.jpg

Как сказал основатель и вокалист коллектива Дмитрий Коняхин, с 4 до 12 лет он выступал вместе с «Казаками России», что неминуемо повлияло на фольклорную часть его творчества.

IMG_4440.jpg

IMG_4385.jpg
 
— Я ушел из «Казаков России», но они не ушли из меня. Поэтому все крутится вокруг фольклора. Но при этом мы выбираем разные жанры, и народная составляющая обрастает роком, рэпом и другими направлениями, — сказал Дмитрий Коняхин.

IMG_4535.jpg
 
Следом на сцену вышел губернатор Игорь Артамонов. Он объявил о начале  программы «Гордость Липецкой земли» — регионального продолжения федеральной программы «Время героев».
 
IMG_4674.jpg 

— Сегодня мы отмечаем День флага. Он овеян победами, нашей историей, всем, чем мы гордимся, чем живем. Сегодня стартовала программа «Гордость Липецкой земли». И мы сделаем всё, чтобы у ребят, участников программы, продолжилась жизнь, чтобы они смогли сделать новую карьеру. Хочу поздравить всех с замечательным праздником, — заявил в своем обращении к четырем тысячам зрителей Игорь Артамонов.
 
IMG_4802.jpg

После совместного исполнения Гимна России, на сцену вышел самый долгожданный гость праздника — заслуженный артист России Денис Майданов.


IMG_5006.jpg

IMG_5067.jpg

К этому времени более трех тысяч триколоров взметнулись в небо. Их зрителям раздали более 50 волонтеров молодежных организаций области, которые также помогали в организации праздника.

IMG_4869.jpg

IMG_4928.jpg

IMG_5045.jpg
 
Уже с первых аккордов благодарная публика начинала подпевать артисту.

IMG_5183.jpg

Липчанка Лариса подняла плакат с просьбой сфотографироваться с Денисом Майдановым, и он пригласил ее на сцену.


Второй счастливицей стала девочка Рита, которая стояла несколько песен подряд на плечах своей мамы.
 
IMG_5276.jpg

— Пусть хоть мама отдохнет, пока мы будем фотографироваться, — пошутил Денис Майданов.

IMG_5136.jpg
 
А закончился концерт хитом Виктора Цоя «Группа крови», которая вошла в виде кавер-версии в альбом Дениса Майданова «Флаг моего государства».

IMG_5100.jpg
День флага
Майданов
Комментарии (3)

Сначала новые
Пенсионер
22 минуты назад
Время тревоги и неопределенности дальнейший жизни , добром всё это не кончится ! Когда в кармане и холодильнике пусто тут не до праздников и тусовок .
Ответить
Лимит
25 минут назад
М-да. Отмечать у нас праздники любят. Погуляли на славу. Лучше чем день города.
Ответить
Э...
51 минуту назад
Это во время тревоги?
Ответить
