Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке

22 августа в Липецке на площади Соборной прошел концерт в честь Дня государственного флага Российской Федерации.Начали праздник артисты театра танца «Казаки России», а продолжила группа «Helvegen».Молодой коллектив имеет тысячи поклонников, миллионы прослушиваний на онлайн-платформах, и корни у этих ребят из Липецка.Как сказал основатель и вокалист коллектива Дмитрий Коняхин, с 4 до 12 лет он выступал вместе с «Казаками России», что неминуемо повлияло на фольклорную часть его творчества.— Я ушел из «Казаков России», но они не ушли из меня. Поэтому все крутится вокруг фольклора. Но при этом мы выбираем разные жанры, и народная составляющая обрастает роком, рэпом и другими направлениями, — сказал Дмитрий Коняхин.Следом на сцену вышел губернатор Игорь Артамонов. Он объявил о начале программы «Гордость Липецкой земли» — регионального продолжения федеральной программы «Время героев».— Сегодня мы отмечаем День флага. Он овеян победами, нашей историей, всем, чем мы гордимся, чем живем. Сегодня стартовала программа «Гордость Липецкой земли». И мы сделаем всё, чтобы у ребят, участников программы, продолжилась жизнь, чтобы они смогли сделать новую карьеру. Хочу поздравить всех с замечательным праздником, — заявил в своем обращении к четырем тысячам зрителей Игорь Артамонов.После совместного исполнения Гимна России, на сцену вышел самый долгожданный гость праздника — заслуженный артист России Денис Майданов.К этому времени более трех тысяч триколоров взметнулись в небо. Их зрителям раздали более 50 волонтеров молодежных организаций области, которые также помогали в организации праздника.Уже с первых аккордов благодарная публика начинала подпевать артисту.Липчанка Лариса подняла плакат с просьбой сфотографироваться с Денисом Майдановым, и он пригласил ее на сцену.Второй счастливицей стала девочка Рита, которая стояла несколько песен подряд на плечах своей мамы.— Пусть хоть мама отдохнет, пока мы будем фотографироваться, — пошутил Денис Майданов.А закончился концерт хитом Виктора Цоя «Группа крови», которая вошла в виде кавер-версии в альбом Дениса Майданова «Флаг моего государства».