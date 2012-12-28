Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
322
48 минут назад
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Рабочий фермы в Измалковском районе избил коллегу по работе.
Преступление было совершено с 18 по 19 августа. Пьяному 59-летнему рабочему курянин, который также трудился на ферме, нанесе удары кулаками и ногами по голове. От полученных травм мужчина умер.
«По ходатайству следователя регионального СК России подозреваемый заключен судом под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
