Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего

Рабочий фермы в Измалковском районе избил коллегу по работе.



В Измалковском районе по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем его смерть, задержан 31-летний житель Курской области. По данным следствия, он избил до смерти рабочего фермы в селе Жилое.

Преступление было совершено с 18 по 19 августа. Пьяному 59-летнему рабочему курянин, который также трудился на ферме, нанесе удары кулаками и ногами по голове. От полученных травм мужчина умер.

«По ходатайству следователя регионального СК России подозреваемый заключен судом под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.