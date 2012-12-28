«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Происшествия
1221
сегодня, 12:20
11
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
По возрасту предполагаемый насильник годится потерпевшей во внуки.
О произошедшем 63-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личность и местонахождение 21-летнего злоумышленника установлены.
СО по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено по части 1 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следователя регионального СКР подозреваемый судом заключен под стражу. Вину признал, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Фото СУ СК России по Липецкой области
0
1
11
1
5
Комментарии (11)