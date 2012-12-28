В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину

По возрасту предполагаемый насильник годится потерпевшей во внуки.

СО по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено по части 1 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следователя регионального СКР подозреваемый судом заключен под стражу. Вину признал, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.







Фото СУ СК России по Липецкой области

Как сообщили в Следственном управлении СК по Липецкой области, ночью 21 августа нетрезвый мужчина на площади Победы в Липецке встретил пожилую женщину, напал на неё и совершил действия сексуального характера. С места преступления он скрылся.О произошедшем 63-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личность и местонахождение 21-летнего злоумышленника установлены.