Происшествия
1221
сегодня, 12:20
11

В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину

По возрасту предполагаемый насильник годится потерпевшей во внуки.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Липецкой области, ночью 21 августа нетрезвый мужчина на площади Победы в Липецке встретил пожилую женщину, напал на неё и совершил действия сексуального характера. С места преступления он скрылся.

О произошедшем 63-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личность и местонахождение 21-летнего злоумышленника установлены.

СО по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено по части 1 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следователя регионального СКР подозреваемый судом заключен под стражу. Вину признал, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото СУ СК России по Липецкой области 
Следственный комитет
0
1
11
1
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
13 минут назад
Внучек по возрасту...21 год, а мозгов не нажил и не вложили. Такое чудовище и на животных полезет...и на детей...
Ответить
Внушаемый
24 минуты назад
Час от часу не легче ! Женщине психологическая травма на всю жизнь ! При передвижении ночью необходимо иметь перцовый балончик! На всякий случай
Ответить
Лена
27 минут назад
Не важно, что делала женщина в центре города! Такие страсти происходят, как людям ходить? Едут с работы, на работу, да мало ли куда. До 6 лет, это как? Могут дать год, два, а могут и условно?
Ответить
Юрист
16 минут назад
Нет, условно не дадут. А 6 это максимум.
Ответить
Лёшик
28 минут назад
Нечего было шляться ночью сидела бы дома ничего бы не было
Ответить
Так
16 минут назад
может она с внуками сидела, пока такие как ты в кафе отжигали.
Ответить
Бабка Первая
30 минут назад
Берегите, граждане, и детей от таких моральных уродов.
Ответить
Дед
35 минут назад
Надо добавить пенсионный возраст
Ответить
Жесть
56 минут назад
В шоке. На площади Победы ночью??? Что там делала старушка и зачем она парню? И это центр города. Полный ****
Ответить
Э
34 минуты назад
А до вас не доходит, что может она поздно вечером шла с работы! Работает, возможно, в баре(кафе), моет посуду, или уборщица.
Ответить
Жесть
15 минут назад
А до вас не доходит, что может она поздно вечером шла с работы! Работает, возможно, в баре(кафе), моет посуду, или уборщица. Я именно про место. Но лучше сидеть на пенсии, чем пытаться заработать все деньги на свете. Зачем ротночам-то ходить?
Ответить
