Общество

41 минуту назад

Покусанному домашней собакой ребёнку присудили 30 000 рублей

3 208
#собаки #животные #дети
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Покусанному домашней собакой ребёнку присудили 30 000 рублей

Прокурор настаивал на сумме в 50 000 рублей.

Тербунский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда за укус собаки. В суд в интересах ребенка обратился прокурор района.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 16 мая 2023 года на улице Липецкой села Тербуны хозяйская собака укусила за ногу ребенка: на месте укуса остались ссадины. При этом собака находилась без привязи в общественном месте.

Прокурор просил взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования, но уменьшил сумму компенсации до 30 тысяч рублей.
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#собаки #животные #дети
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Комментарии (3)

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Фокс

6 минут назад
Чужую ногу суд "оценил" в 30000 рублей, а своя у него на сколько бы потянула?
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Жители

10 минут назад
Надо 300тыс или 3 млн. взыскать, тогда все собаки будут на привези и в намордниках.
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Кусаем

18 минут назад
дальше ! Пока не загрызем !
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