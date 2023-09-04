Покусанному домашней собакой ребёнку присудили 30 000 рублей

Прокурор настаивал на сумме в 50 000 рублей.

Тербунский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда за укус собаки. В суд в интересах ребенка обратился прокурор района.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 16 мая 2023 года на улице Липецкой села Тербуны хозяйская собака укусила за ногу ребенка: на месте укуса остались ссадины. При этом собака находилась без привязи в общественном месте.



Прокурор просил взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования, но уменьшил сумму компенсации до 30 тысяч рублей.

