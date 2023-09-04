В мире

6 минут назад

В НАТО предложили Армении вступить в альянс

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#НАТО #Армения #политика

Ереван входит в организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс, - передает "Интерфакс".

"Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер-министр Армении). Защитите Армению, президент США", — написал представитель альянса в соцсетях.

Ранее Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. По его словам, в противном случае, "мира никогда не будет", - пишет Lenta.ru.
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#НАТО #Армения #политика

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