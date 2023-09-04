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6 минут назад
В НАТО предложили Армении вступить в альянс
Ереван входит в организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс, - передает "Интерфакс".
"Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер-министр Армении). Защитите Армению, президент США", — написал представитель альянса в соцсетях.
Ранее Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. По его словам, в противном случае, "мира никогда не будет", - пишет Lenta.ru.
"Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер-министр Армении). Защитите Армению, президент США", — написал представитель альянса в соцсетях.
Ранее Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. По его словам, в противном случае, "мира никогда не будет", - пишет Lenta.ru.