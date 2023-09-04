Происшествия

вчера, 23:11

Сбивший на Хлевенском перекрестке насмерть скутериста водитель «Ауди» сбежал с места аварии

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#ДТП #скутер

Момент столкновения попал на видео.

Вечером 2 сентября в Хлевном на 453-м километре трассы «Дон» столкнулись легковой автомобиль и скутер. Аварию записала камера наблюдения. Удар был настолько сильным, что водителя скутера подбросило высоко в воздух. 53-летний мужчина погиб на месте ДТП.

В паблике «Привет, Хлевенский район» опубликована полицейская ориентировка о розыске водителя автомобиля «Ауди А6»: в ней сообщается, что 34-летний житель села Дмитряшевка покинул место аварии, бросив свою машину.  




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#ДТП #скутер

Комментарии (1)

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59 минут назад
Легковушек многовато развелось. И с запчастями проблема. Нужно возвращать техосмотр.
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