Происшествия
вчера, 23:11
Сбивший на Хлевенском перекрестке насмерть скутериста водитель «Ауди» сбежал с места аварии
Момент столкновения попал на видео.
Вечером 2 сентября в Хлевном на 453-м километре трассы «Дон» столкнулись легковой автомобиль и скутер. Аварию записала камера наблюдения. Удар был настолько сильным, что водителя скутера подбросило высоко в воздух. 53-летний мужчина погиб на месте ДТП.
В паблике «Привет, Хлевенский район» опубликована полицейская ориентировка о розыске водителя автомобиля «Ауди А6»: в ней сообщается, что 34-летний житель села Дмитряшевка покинул место аварии, бросив свою машину.
В паблике «Привет, Хлевенский район» опубликована полицейская ориентировка о розыске водителя автомобиля «Ауди А6»: в ней сообщается, что 34-летний житель села Дмитряшевка покинул место аварии, бросив свою машину.
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