В центре Липецка внезапно пропала холодная вода

У дома на Качалова, 3 произошла авария.

«РВК-Липецк» уведомляет о внеплановом отключении холодной воды. На данный момент временные трудности вынуждены испытать жильцы домов на улицах Гагарина, 77а и Качалова, 1, 3, 5.

Причиной стало повреждение водопровода возле дома на Качалова,3. Сейчас сотрудники аварийной бригады пытаются ликвидировать течь в трубе диаметром 100 мм.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 236-048, *6048.