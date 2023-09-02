Общество

10 минут назад

В центре Липецка внезапно пропала холодная вода

105
#Отключения воды
1
В центре Липецка внезапно пропала холодная вода

У дома на Качалова, 3 произошла авария.

«РВК-Липецк» уведомляет о внеплановом отключении холодной воды. На данный момент временные трудности вынуждены испытать жильцы домов на улицах Гагарина, 77а и Качалова, 1, 3, 5.

Причиной стало повреждение водопровода возле дома на Качалова,3. Сейчас сотрудники аварийной бригады пытаются ликвидировать течь в трубе диаметром 100 мм.

Водоснабжение восстановят по окончании работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 236-048, *6048.

105
#Отключения воды
1

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