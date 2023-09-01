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АвтоВАЗ проводит дорожные испытания новой Lada Iskra

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В социальных сетях и в Telegram-каналах появились первые изображения с дорожных испытаний седана Lada Iskra. Этот автомобиль должен поступить в продажу через год и занять рыночную нишу между моделями Vesta и Granta, сообщает Российская Газета.

Фотографии автомобиля, проходящего дорожные испытания, были сделаны в Тольятти. Автомобиль засняли пользователи Telegram-канала «Автопоток» во время его выезда с территории Научно-технического центра завода АвтоВАЗ. Внешний вид автомобиля держится пока в секрете, из-за чего его кузов покрыт специальным маскировочным чехлом.

Это предсерийная модель, которая была выпущена в нескольких экземплярах для проведения испытаний. В данный момент на предприятии монтируется новая линия для массового выпуска машин в двух кузовах: седан и универсал. Готовность сварочного комплекса составляет 90%. Запустить штамповку, сварку и окраску кузовов планируют в конце 2024 года.

Lada Iskra должна со временем заменить Lada Granta, которая производится на платформе «Гамма». Модель построена на платформе CMF-B концерна Renault, которая сейчас применяется концерном Renault для Logan и Duster. Авто получит необычную для моделей Lada опцию, характерную для моделей сегментом выше.

Под капотом у Lada Iskra 2024 должны ставиться атмосферные агрегаты объемом 1,6 л. и мощностью 90 л.с., которые идут сейчас на Vesta. Не исключено и появление 1,6-литрового 16-клапанного мотора мощностью 106 лс. Коробка передач у АвтоВАЗа есть только одна, а именно 5-ступенчатая механическая. Возможно, на Iskra будут ставиться китайские вариаторы. Привод у автомобиля будет передний.

Lada Iskra должна встать на конвейер в 2024 году, а ее продажи начнутся в 2025 году. Причем, модель будет продаваться вместе с Granta, которую собираются оставить на конвейере до 2026 года.
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