Здоровье

сегодня, 14:07

В Липецкую область поступило уже 230 тысяч доз вакцины от гриппа

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#грипп #ОРВИ #коронавирус
В Липецкую область поступило уже 230 тысяч доз вакцины от гриппа

И 61,5 тысячи доз вакцины против коронавируса.

Началась прививочная кампания от гриппа. Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в регион уже завезено не только более 70 тысяч доз противогриппозной четырехвалентной вакцины, но и почти 160 тысяч противогриппозной трёхвалентной вакцины. Также завезено 61 500 доз вакцины против коронавируса «Спутник лайт».

Все желающие могут сделать прививки в поликлиниках по месту жительства.

«Граждане с хроническими заболеваниями и те, кому уже есть 60 лет, могут сделать одновременную вакцину от гриппа и коронавирусной инфекции, а также получить иммунизацию от пневмококковой инфекции», — добавляют в управлении здравоохранения.
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#грипп #ОРВИ #коронавирус

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