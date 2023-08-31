Сегодня в Липецке: последний день лета, завершение купального сезона и концерт в Нижнем парке

Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.

Жара задержится

Столбик термометра уже который день ползёт вверх. Сегодня лето прощается с нами «дембельским аккордом» в 26-28 градусов и есть надежда, что жара продлиться ещё на несколько дней. Не будет и осадков.







Отключение воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц 4-й пятилетки, 1;Вавилова, 2 4, 6, 12: Гагарина, 28, 30 Доватова, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; Тельмана, 88; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б.



Отключат воду и на проспекте Победы, 20, 22. В это же время с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах Биологической, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Достоевского, Железнодорожной, Кротевича, Крылова, Лузана, Мирной, Новокарьерной, Перова, Союзной, Тельмана, Урицкого, Урожайной, Хмельницкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, переукла Потапова, проезда Шишкина.







В селе Коровино перекроют вентили на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Сенной, Смоленской, Сырской, Пролетарской, Речной, Садовой.

Отключения света

Плановое отключение электричества сегодня произойдёт всего в двух домах на улицах Леонтия Кривенкова, 6 и Московской, 6.







Пробки

Сегодня не было ещё 6 утра, как в городе появились десятки участков, обозначенных на электронных картах жёлтым цветом, предвестником будущих могучих заторов. Но не бывает таких пробок в Липецке, которые нельзя объехать. Поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

Редкие книги (12+)

Чем заняться в последний день каникул. Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) предлагает перекинуть мостик между отдыхом и учёбой.







Сегодня в 14:00 пройдёт экскурсия по фонду редких книг «История книги: от свитка к ридеру». На ней участникам покажут раритеты, изданные ещё в позапрошлом (!) веке, расскажут об эволюции книг и поведают много интересного.

Финал творчества певцов под открытым небом (6+)

Лето заканчивается, а мы ещё не выяснили, кто является лучшим молодым липецким исполнителем песен. Непорядок!

Сегодня 19:00 на главной сцене Нижнего парка, состоится финал проекта «Кастинг-платформа «Цех». В финал вышли 10 талантливых певцов. Возможно, именно эти ребята скоро будут разрывать топ-чарты музыкальных платформ, но вы услышите их первыми. А победит только один.







Сегодня вас ждёт живой звук и только авторское творчество.



Последний день купального сезона

31 августа в Липецке официально заканчивается купальный сезон. Правда. Лето в этом году выдалось настолько прохладным, что некоторые липчане окунались в водоем всего один раз в году – на Крещение.

По данным спасателей, наплыв отдыхающих на липецкие пляжи произошёл только в августе, когда средняя температура воды выросла до 23 градусов. Сейчас она, к слову, уже опустилась до 19,3 градуса. По прогнозам синомтиков, в течение десяти первых дней сентября водоёмы ещё сильнее остынут – до 16 градусов.







По информации ГО и ЧС Липецка на пляжах Липецка в этом году спасли 22 горожан, не рассчитавших свои силы, столкнувшихся с судорогами в воде и т.д. Среди них – четверо несовершеннолетних, а том числе трехлетний малыш.

«Семья года»

Зато у нас начинаются другие радости – например, конкурс «Семья Года», который стартует в эти дни. До 27 сентября необходимо предоставить заявку и пакет документов в управление социальной политики Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, 33, каб. 214. Телефон (4742) 25-25-93.

Всего в конкурсе 5 номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Трудовая династия».







Победители и призёры получат денежные премии. За первое место – 500 тысяч рублей, за второе и третье — по 300 и 100 тысяч рублей.

Самым популярным летним отдыхом в этом году у детей была дача

Дети каждого третьего липчанина этим летом отдыхали на даче - 34%, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.





30 % родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. На Чёрное море нашли возможность отправить своих чад всего 17% горожан, 10% — в летний лагерь. 6% школьников летом путешествовали по разным городам России, 4% - отдыхали за границей. У 2% липецких подростков самым ярким впечатлением за лето стал школьный лагерь.



Кинопремьеры

А ещё лето попрощается с нами… новыми фильмами, ведь четверг – традиционный день обновления репертуара в кинотеатрах. Рекомендуем вам самые интересные новинки.

«Девочка Нина и похитители пианино». Россия, 2023. Семейный, фэнтези. Режиссёр Роман Шаляпин (6+)

Восьмилетняя Нина – активная и эмоциональная девочка, быстро загорается идеями и бросает их на полпути. Свое новое увлечение, музыку, Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось поразительное: купленный мамой инструмент начал вести себя необычно – играть сам по себе и всячески дразнить хозяйку. А потом Нину и вовсе похитили вместе с пианино! С помощью него злодеи планируют подчинить себе мир. Сумеют ли Нина и ее друг Кирилл помешать им осуществить задуманное?

В ролях: Ева Смирнова, Алексей Филимонов, Антон Ескин.



«Чижик-пыжик возвращается». Россия, 2023. Семейный детектив. Режиссёр Элина Суни (6+).

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».

В ролях: Александра Бабаскина, Миша Мяло, Сергей Мигицко.

«Охота на короля». США, 2023. Триллер. Режиссёр: Кевин Гревье (18+)

Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке «Король». Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из Убийц.

В ролях: Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мари Авгеропулос.

«Мой Хатико». Китай, 29023. Мелодрама. Режиссёр Сюй Ан (12+)

Кто не знает Хатико? Однажды профессор подобрал на улице бездомного милого щенка. Несмотря на протесты семьи, он оставляет нового друга дома, и вскоре тот вырастает в доброго и преданного пса. Любовь к обаятельной собаке сближает членов семьи, добавляет ей тепла и уюта.

В ролях: Бай Цзюйган, Чжоан Чэнь, Фэн Сяоган

Дорогие липчане! Вот и прошло долгожданное лето. Завтра День знаний, учебный год и постепенное наступление осени Лето выдалось продажным – настолько, что многие в этом году успели искупаться в водоёмах лишь один раз – на Крещение. Год на год не приходится. Тем не менее желаем вам тёплых воспоминаний и хорошего настроения, а за новости можете не волноваться - все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.