Общество

сегодня, 17:18

В Дачном отключат холодную воду

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#отключения
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В Дачном отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10, 10а по улице Кузнечной – цистерна с водой будет стоять возле дома № 6. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Дачного – в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова,
Добровской, Тихой, Патриотической. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения
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