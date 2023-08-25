В Дачном отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10, 10а по улице Кузнечной – цистерна с водой будет стоять возле дома № 6.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Дачного – в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова,

Добровской, Тихой, Патриотической. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



