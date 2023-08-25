Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества на волне ажиотажа вокруг цифрового рубля

Мошенники пытаются либо запугать граждан потерей денег, либо предлагают уникальную возможность использовать цифровые рубли.

Кибермошенники придумали новый способ обмана на волне ажиотажа вокруг цифрового рубля. Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, мошенники пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут цифровыми), либо предлагают уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных и персонализированных условиях. А дальше мошеннические приёмы классические – перечислите деньги на «безопасный счет» или «спасите ваши деньги».



«Не поддавайтесь на провокации аферистов. Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Центробанка, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические», – отмечают в липецком отделении банка России.



С 15 августа этого года началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13-ти банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025-2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами. На сайте Центрального банка создан специальный раздел по цифровому рублю, где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы.

