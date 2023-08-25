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Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества на волне ажиотажа вокруг цифрового рубля

4 509
#мошенничество
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Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества на волне ажиотажа вокруг цифрового рубля

Мошенники пытаются либо запугать граждан потерей денег, либо предлагают уникальную возможность использовать цифровые рубли.

Кибермошенники придумали новый способ обмана на волне ажиотажа вокруг цифрового рубля. Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, мошенники пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут цифровыми), либо предлагают уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных и персонализированных условиях. А дальше мошеннические приёмы классические – перечислите деньги на «безопасный счет» или «спасите ваши деньги».

«Не поддавайтесь на провокации аферистов. Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Центробанка, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические», – отмечают в липецком отделении банка России.

С 15 августа этого года началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13-ти банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025-2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами. На сайте Центрального банка создан специальный раздел по цифровому рублю, где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы.
4 509
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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18 минут назад
Ещё с налоговой приходят на мэил почту типа задолженность 1657 р . Пишет какая-то Старший пристав УФССПС РФ Ксения Федорова. Видимо с зоны пишет. Самое интересное, что у меня вообще нет долгов . Будьте бдительны друзья! Все проверяйте. Никогда не паникуйте. Все звонящие вам номера набирайте в Яндексе, не берите трубки с незнакомых номеров.
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Умный

27 минут назад
Новая волна мошенников и пострадавших!Это никогда не закончится????
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Блондинка

39 минут назад
С каким удовольствием я пользуюсь ненормативной лексикой в разговоре с разными майорами МВД-ФСБ!Прям будет о чем вспомнить на старости лет!
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zzloyzz

49 минут назад
Какой смысл вообще разговаривать по телефону о деньгах? Пусть даже с "главой центробанка"...
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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