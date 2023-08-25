Происшествия

21 минуту назад

На проспекте Мира побили женщину и сняли с неё все золотые украшения

474
#грабёж
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На проспекте Мира побили женщину и сняли с неё все золотые украшения

Уголовное дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в совершённом на проспекте Мира грабеже.

По версии следствия, днём 18 мая этого года в районе остановки общественного транспорта «Площадь Мира» обвиняемый договорился с сожительницей о совершении преступления. Парочка распределила между собой роли и в 300 метрах от гостиницы «Лагуна» напала на женщину.

Следствие полагает, что мужчина нанес потерпевшей один удар кулаком в живот, от которого женщина упала на землю. После чего последовали ещё два удара по лицу. Потом мужчина с угрозами стал удерживать потерпевшую, а его сообщница сняла с неё ювелирные изделия: два золотых кольца, крестик, серьги, цепочку.

Всего было похищено украшений на 16 690 рублей. После этого женщине пригрозили расправой в случае обращения в полицию, и парочка ретировалась.

Потерпевшая рассказала, что утром 18 мая приехала в район Новолипецка к подруге, но ей не дозвонилась. Тогда женщина пошла в магазин за спиртным. Выйдя из магазина, она прошла около 50 метров за здание магазина в беседку и начала одна там выпивать. Вскоре в беседку подошла женщина, с который она несколько раз виделась: они познакомились примерно два месяца назад, когда вместе выпивали. Она присоединилась к застолью. А потом появился и её сожитель, и все вместе стали соображать на троих. Это застолье и закончилось грабежом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 44-летнего мужчины были квалифицированы следствием по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья, с угрозой применения такого насилия.

C 11 августа обвиняемый заключен под стражу.

474
#грабёж
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