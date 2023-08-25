Сегодня в Липецке: концерты, фестиваль на Зелёном острове и выставка автора самой плохой картины

Рассказываем главное про последний рабочий день недели.

На улице уже прохладно

Столбик термометра продолжает падать. Сегодня температура поднимется уже не выше 19-21 градуса. Ночью шёл дождь, день пройдёт без существенных осадков.







Отключения воды

С отсутствием холодной воды с 10:00 до 20:00 сегодня столкнутся жители десятков улиц, в основном в центральной части Липецка.

Временные неудобства испытают на улицах 4 пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Амурской, 2, 4, 5; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Гайдара, 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Горняцкой, 1, 2, 3, 4, 6; Желябова, 2, 3, 4, 7, 9; Зегеля, 6; Индустриальной, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35б, 36, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Кротевича, №№ 1, 3, 5, 9а; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Орловской, 31; Плеханова, 8, 10, 30, 32а, 34, 34а; Сапёрной, 1; Студёновский, 7, 11, 17а; Франко, 6,8; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; площади Плеханова, 4, 5, 7; в переулке Вилкова.







В это же время закрутят вентили в частном секторе на улицах 4-й пятилетки, Амурской, Антипова, Гайдара, Короленко, Луначарского, Нахимова, Орловской, Пионерской, в переулках Весеннем, Вилкова, Ушакова, Янкина.

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, в связи с чем с 9:00 до 17:00 останутся без света дома на улице Вавилова, 4, 80 – 131; Гранитной, 74 – 119; Кротевича, 76 - 133, 135, 137; Новокарьерной, 2 – 106; Тельмана, 68, 70 – 90; Урицкого, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 80 - 150, 152; Шевченко, 83, 85 - 117, 119, 121.







На час меньше – с 9:00 до 16:00 продлится отключение электричества на улицах Ангарской, 31; Ново-Весовой, 16, 26; Прудной, 4; Ударников, 20з, 20и, 22 - 31, 32, 94.

Пробки

В пятницу на улицы Липецка с самого утра выплёскивается громадный поток машин и пробки сегодня будут отравлять жизнь с утра и до вечера. Единственный выход – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке не бывает таких заторов, которые невозможно было бы объехать.



Все на пикник (6+)

«Молодёжный пикник» на Зелёном острове начнётся сегодня в 16:00. В программе – концерты лучших творческих коллективов и исполнителей города, интерактивные площадки, розыгрыши призов. Хедлайнерами события выступят сразу трое представителей звёздного «селебрити»: участники телевизионного шоу «Битва каверов» творческое объединение – POKA DVOE, а также кумиры молодёжи, хитмейкеры, певцы – Зомб и AMCHI.

Также в рамках мероприятия пройдёт спортивный фестиваль «Семейная команда», на котором самые активные и спортивные смогут заработать награды, например – в соревнованиях по настольному теннису или беговому ориентированию на 2 км.







Математика цвета (16+)

Сегодня в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) откроется проект «Математика цвета», на котором выставят около 50 картин известных липецких художников Юрия Татьянина и Сергея Бугровского.

Бугровский (1962 – 2017) знаменит тем, что одна из его картин в стиле примитивизма в 2011 году была признана на специальном Международном конкурсе имени Павла Жердановича самой худшей в мире. Сам Бугровский гордился своим «провалом» и утверждал, что достойных претендентов на звание лучшей живописной работы полно, а пусть попробуют написать худшую.



Архив. Сергей Бугровский и худшая картина в мире под названием "Сидящая модель"



Сергей был очень самобытным художником, автор цикла работ о «мёртвых зайцах» Юрий Татьянин старался от него не отставать. Сейчас работы обоих авторов хранятся во многих крупных музеях современного искусства.

Выставка будет работать до 8 октября. График работы выставочного зала: в среду-пятницу с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00.

Рок-н-ролл на закате (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» липчанам предлагают отвлечься от повседневной суеты и завершить рабочую неделю концертом группы «Тропы не врут».







Сами музыканты называют свой стиль «Hard Bard Band» и говорят, что для них особенно важны тексты песен, но и музыка должна трогать до глубины души. Группа постоянно участвует в музыкальных фестивалях, например, в фестивале «Время колокольчиков» и всем известном «Грушинском фестивале».

