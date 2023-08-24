35 минут назад
В Минэнерго оценили последствия госрегулирования цен на топливо
Введение инструмента государственного регулирования цен в топливном сегменте может привести к нехватке продукции, заявили «Известиям» в Минэнерго.
Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов центральной и южной России подорожал на 10% и уже стоит около 68-70 рублей за литр, рассказал Владимир Матягин «Известиям». Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.