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35 минут назад

В Минэнерго оценили последствия госрегулирования цен на топливо

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#топливо

Введение инструмента государственного регулирования цен в топливном сегменте может привести к нехватке продукции, заявили «Известиям» в Минэнерго.

Ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей предложил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину. С документом от 22 августа ознакомились «Известия».

Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов центральной и южной России подорожал на 10% и уже стоит около 68-70 рублей за литр, рассказал Владимир Матягин «Известиям». Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.
11
#топливо

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