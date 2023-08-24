У любителя пьяной езды конфисковали «Опель»

Также мужчина лишён прав на полтора года и получил 300 часов обязательных работ.

Липецкий районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине за пьяную езду. При этом ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, лишенный водительских прав на полтора года мужчина 8 апреля этого года на дороге Хлевное-Липецк был остановлен инспектором ДПС. Находящийся за рулём автомобиля «Опель Астра Караван» мужчина был пьян и в очередной раз отказался от медосвидетельствования.



В результате водителя лишили прав на полтора года, назначили 300 часов обязательных работ, а «Опель» был конфискован и обращен в собственность государства.