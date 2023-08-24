Происшествия

59 минут назад

18-летний мотоциклист и его пассажир разбились на улице Студеновской

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#авария #ДТП
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Оба доставлены в больницу.

Вечером 23 августа в Липецке на улице Студеновской столкнулись автомобиль «Хендай» с 44-летней женщиной за рулем и мотоцикл с 18-летним водителем. По данным ГИБДД, в аварии пострадали мотоциклист и его 21-летний пассажир – с травмами их госпитализировали.

Вчера в дорожных авариях пострадали еще четыре человека.

На трассе Орел – Тамбов в Измалковском районе 41-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу ударился о дорожное ограждение и затем врезался в грузовик «Вольво». Водитель «ВАЗа» доставлен в больницу.

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В Липецке на улице Опытной столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и автобус. Госпитализирована 37-летняя пассажирка автобуса.

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#авария #ДТП
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