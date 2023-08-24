Сегодня в Липецке: липчанам важен цвет авто и поймать убийцу, который терроризирует весь город

Рассказываем всё необходимое про наступивший четверг.

Столбик термометра медленно, но верно ползёт вниз. Сегодня он опустится уже до 21-23 градусов и это при том, что лишь несколько дней назад в выходные в Липецке стояла тридцатиградусная жара. Сегодня вновь возможны дожди.







Большое отключение воды на Соколе

Сегодня с 9:00 до 12:00 без холодной воды останутся жители двух домов на улице Филипченко - №№ 1 и 3.

Грандиозное отключение ждёт район Сокола с 10:00 до 20:00, с комфортом будут вынуждены расстаться жители десятков улиц. Речь идёт об улицах 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а,21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47; Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7; Бородинской, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; Брюллова, 7; Газина, 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14а; Дружбы, 1а, 1а/1, 1а/2, 32; Курако, 1, 1а, 2, 3; Кутузова, 1, 2, 3, 5; Мамина-Сибиряка, 1а, 2, 4; Пожарского, 1а; Смыслова, 1, 3, 4; Тамбовской, 1, 6; Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82; Франко, 2, 3, 4, 6, 8; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; Шоссейной, 2; площади Заводской, 1, 1/1, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3а, 3б, 3б/1 3/2, 3/3, 3/4, 9, 9а, 9а/1, 9в, 9/1, 13, 13а, 15; площади Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; в Больничном переулке, 1, 2, 3, 4.







В частном секторе на десять часов оставят без воды улицы 1-ю Либкнехта, 2-ю Либкнехта, Арсеньева, Бабушкина, Баумана, Богатырскую, Бородинскую, Брестскую, Брусничную, Булавина, Былинную, Д. Бедного, Васнецова, Вильямса, Водную, Восточную, Высокую, Добролюбова, Доменщиков, Гражданскую, Грибоедова, Известковую, Карбышева, Курскую, Ковалева, Кочеткова, Куйбышева, К. Цеткин, Лавочкина, Литейную, Мешкова, Минина, Патриса Лумумбы, Пархоменко, Пирогова, Пожарского, Производственную, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северную, Семенова Тянь-Шанского, Стасова, Сурикова, Третьякова, Тульскую, Франко, Хабарова, Цементников, Шоссейную, Энгельса, Энтузиастов; переулков Болотникова, Ермака, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Свободного Теплого, Чугунного,.

Холодной воды не будет на участке трассы «Тамбов-Орел» (301 километр, АЗС «Газпром»), в котельных МУП «Липецк Теплосеть», «МЧС Свободный Сокол», «13 квартал», «Свободный Сокол», «Школа-интернат №2», ЦТП № 1 (Ушинского), ЦТП № 2 (40 лет Октября).

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Алмазной, 6, 6/1, 10, 40; Академика Вавилова, 4, 80 - 131; Ангарской, 31; Военный городок, 1; Гранитной, 74 - 119; Городовикова, 11; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Жемчужная, 9, 22, 23, 24, 28, 38, 84; Исполкомовской, 7; Карбышева, 62а; Кротевича, 76 - 133, 135, 137; Листопадной, 2, 4; Ново-Весовой, 14в - 22, 26, 33; Новокарьерной, 2 - 106; Минской, 49а; Паровозной, 11а; Первомайской, 1; Перова, 2а, 2ж; Покровской, 5, 11, 130, 14, 15, 17, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 26а, 2б, 3, 31, 35, 36, 37; Поселковой, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Провинциальной, 2, 10, 12, 17; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Рябиновой, 1 - 10, 12 - 24, 26, 27, 29, 29а, 31 - 37, 39; Солнечной, 1 – 61; Тельмана, 68, 70 - 90; Ударников, 20, 20з, 20и, 23 - 32, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 94, 95; Урицкого, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 80 - 150, 152; Шевченко, д. 83, 85 - 117, 119, 121; Чаплыгинского шоссе, 2.







Полностью обесточат посёлок Сырский Рудник, улицу Юрия Смирнова и садоводчество «Ударник».

Пробки

К 6-ти утра на одной только улице Гагарина образовались уже пять проблемных участков движения в обоих направлениях, пока помеченные на электронных картах желтым цветом. Первые трудности начались в районах железнодорожного вокзала, на проспекте Победы, улицах 60-летия СССР, Катукова, Первомайской. Как говорится, то ли ещё будет. Выход один – перед выездом внимательно изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Только так вы сможете подобрать оптимальный маршрут и доехать без нервотрёпки и приключений.

На обходе Липецка ограничат движение

Проблем автомобилистам доставит и ограничение движения на 288 километре обхода Липецка. Вчера в 23:00 здесь начали ремонт поста над ж/д путями в районе 10-й шахты. Движение автотранспорта организуют по одной полосе в реверсивном режиме. Работы планируют завершить завтра, 25 августа, а сегодня участок лучше объехать.







Путешествуем с английским (12+)

У липецких старшеклассников сегодня будет возможность перед началом учебного года освежить знания английского языка. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 пройдёт занятие «Путешествуем с английским».







Изучение грамматики, обогащение словарного запаса, развитие речевых навыков, погружение в культурный быт — это и многое другое ждет участников практикума. Его программа содержит разделы: «Прибытие и отъезд», «В городе», «В отеле», «Шопинг», «Питание вне дома», «Услуги», «Транспорт» и другие. В каждом из разделов участники отработают речевые умения и навыки в диалогах, а также во время разыгрывания тематических ситуаций, особое внимание будет уделено тренировке слухового восприятия английской речи.

Вечер настольных игр (12+)

Надо отыскать убийцу, который терроризирует город по ночам? Или разбить войско орков? Или пройти подземелье и забрать себе все сокровища?

Всё эти и другие миссии сегодня можно выполнить в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на вечере самостоятельных настольных игр. Почему – самостоятельных? В «Библиотеке» объяснили это тем, что у них нет мастера, который мог бы провести мероприятие и поразить всех умением играть в любую игру. Если вы такой – милости просим. Игры начнутся с 19:33. Вход – любая бумажная купюра.







Вечер воздушных шаров

В «Библиотеке» сегодня ещё несколько любопытных мероприятий, например – в 19:03 состоится открытие выставки фотографий воздушных шаров Алексея Пронина (6+). А в 20:01 желающим предлагают пересмотреть полнометражный мультик «Вверх» (США, 2009. 0+). Эта анимационная картина про старого ворчуна Карла Фредриксена, привязавшего к своему дому тысячи воздушных шариков и улетающего в дебри Южной Америки, и его невольного 8-летнего жизнерадостного спутника по имени Рассел, взяла два Оскара и много других кинематографических наград.



Кадр из мультфильма



Вход – любая поддержка пространства.

Липчане выбирают автомобиль по цвету

Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, что для 74% жителей в ЦФО и 72% респондентов по всей России при выборе автомобиля важен цвет автомобиля. Больше половины респондентов в ЦФО заявили, что при выборе цвета автомобиля наиболее важна практичность - 58%. Привлекательность цвета назвали решающим фактором 38% опрошенных.







В ЦФО и в частности в Липецкой области, чаще всего предпочитают чёрный цвет – 25%. Вторым по популярности является серебристый – 16%, третьим – белый, который выбирают 14% автовладельцев. Замыкают топ-5 самых популярных цветов синий и серый, предпочтение которым отдали 11% и 10% респондентов соответственно.



Дорогие липчане! Независимо от того, находитесь, ли вы на работе или на отдыхе, не забывайте про новости. Липчанам сделать это просто – все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.