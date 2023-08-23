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Липецкая вечЁрка: санитарка с кулаками, полет автомобиля и юбилей зоопарка
Сегодня, 23 августа, в Сети появилось видео того, как санитарка грубо толкает пациентку, на улице Парковой перевернулся автомобиль «Джилли», и на юбилее зоопарка мэр Евгения Уваркина пообещала усыновить животное.
В больнице сообщили, что инцидент произошел в минувшую субботу, а санитарку уже уволили. Немало комментаторов GOROD48, кстати, считают, что это не показательный случай, рассказав, как об их родственниках заботились в клинике.
— Тяжело работать с людьми, да что там с людьми работать, жить тяжело стало совсем. Нервы, нервы, нервы. Жизнь пошла такая, что хоть вой! Работать санитаром — это большой труд! Тут за своими старенькими ухаживать трудно, а это за чужими. Моменты срыва бывают у всех людей сейчас. Все от нервов! Бабушку жалко и санитарку жалко. Каждый пострадал, — считает Человечность.
— Все вы будете старыми и беспомощными! Надо оставаться людьми! Защитникам санитарки, желаю такого отношения к вам в старости! Считаю, что это преступление, человек беспомощный! — написала Елена.
— У меня бабушка лежала в данном отделении, остались положительные эмоции, отравилась грибами, персонал отзывчивый, всегда помогут, — поделился впечатлениями Jim.
Утро сегодня задалось не у всех. На улице Парковой столкнулись «Рено Меган» и «Джилли», причем второй автомобиль перевернулся, а его 55-летний водитель получил травмы. На записи видеорегистратора хорошо видно, что водитель как «Рено Меган» заносит после резкого поворота.
Как выяснилось позже, 26-летний водитель был пьян, его автомобиль неисправен и чрезмерно затонирован. В отношении водителя автоинспекторы составили протоколы сразу по нескольким административным статьям.
— Пьяный за рулем — это убийца! Таких надо наказывать пожизненно. — считает Лиза.
— Наши «друзья»-китайцы загнули такие цены на машины, аж дух захватывает. И вот авария, теперь этот китаец, которому красная цена около 500 тысяч рублей наверно не подлежит восстановлению. Железо хилое, зато электроника, — отметил качество автомобилей Михалыч.
— Это же тот самый злосчастный перекресток, где 4 июня скорая перевернулась, — напомнил комментатор, подписавшийся Место летунов.
И еще про пьяных водителей. В Волово будут судить гражданина за поддельные водительские права. После того, как его поймали пьяным за рулем, он сдал в ГИБДД поддельное водительское удостоверение. А спустя два года снова попался за рулем в нетрезвом виде.
А усманские полицейские задержали водителя, который два дня назад сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии.
Мэр Евгения Уваркина сегодня на праздновании золотого юбилея зоопарка пообещала усыновить какое-нибудь животное. Программа усыновления в зоопарке действует уже 15 лет, сейчас под патронажем находятся 10 животных. Уже вечером Евгения Уваркина решила усыновить тигрицу.
А еще мэр поделилась планами о расширении зоопарка в сторону реки, чтобы животным в вольерах было вольготно. Правда, это проект не ближайшего времени.
— Надо тигра брать. Стоит дорого, особенно в Китае, — предложил комментатор.
— Меня! Меня усыновите! — попросил Хомячок подопытный.
— А кто усыновит ЖКХ города? А дворы, дороги, освещение, много у нас ещё сироток, — считает Милота какая.
Мэр сегодня, кстати, побывала не только в зоопарке, но и проехала по лабиринту попавших в ремонт улиц Карьера.
Синоптики прогнозируют на завтра до +23 градусов с небольшими дождями. А сегодня предупредили о возможной грозе и усилении ветра. На Грязи гроза с ливнем и градом обрушилась после обеда.
И обратите внимание, на тамбовской трассе снова начался ремонт моста.
«С 20 часов 23 августа будет ограничено движение на 288-м километре „Обхода Липецка“ — на мосту над железнодорожными путями будут производиться работы по восстановлению покрытия проезжей части. Движение автотранспорта планируется организовать по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщили в областном управлении дорог и транспорта.
Работы ведет ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Чтобы на мосту не возникали заторы дорожники намерены работать по ночам. Закончится ремонт 25 августа.