26 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +24
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.
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21.08.2023 17:00Погода в Липецке