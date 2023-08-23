В Липецкой области небольшие дожди и до +24

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.



День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.



