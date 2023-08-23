Общество
55 минут назад
На тамбовской трассе снова ремонтируют мост: управление транспорта предупреждает об ограничении движения
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Ремонт моста на 288-м километре трассы «Орел-Тамбов» начнется сегодня вечером.
Управление дорог и транспорта Липецкой области предупреждает об ограничении движения на мосту над железнодорожными путями в районе 10-й шахты.
«С 20 часов 23 августа будет ограничено движение на 288-м километре «Обхода Липецка» - на мосту над железнодорожными путями будут производиться работы по восстановлению покрытия проезжей части. Движение автотранспорта планируется организовать по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщили в управлении.
По данным управления, дорожные работы будет вести подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Чтобы на мосту не возникали заторы дорожники намерены работать по ночам. Закончится ремонт 25 августа.
«С 20 часов 23 августа будет ограничено движение на 288-м километре «Обхода Липецка» - на мосту над железнодорожными путями будут производиться работы по восстановлению покрытия проезжей части. Движение автотранспорта планируется организовать по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщили в управлении.
По данным управления, дорожные работы будет вести подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Чтобы на мосту не возникали заторы дорожники намерены работать по ночам. Закончится ремонт 25 августа.
410