Общество

55 минут назад

На тамбовской трассе снова ремонтируют мост: управление транспорта предупреждает об ограничении движения

410
#дорожные работы
На тамбовской трассе снова ремонтируют мост: управление транспорта предупреждает об ограничении движения

Ремонт моста на 288-м километре трассы «Орел-Тамбов» начнется сегодня вечером.

Управление дорог и транспорта Липецкой области предупреждает об ограничении движения на мосту над железнодорожными путями в районе 10-й шахты. 

«С 20 часов 23 августа будет ограничено движение на 288-м километре «Обхода Липецка» - на мосту над железнодорожными  путями будут производиться работы по восстановлению покрытия проезжей части. Движение автотранспорта планируется организовать по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщили в управлении.  

По данным управления, дорожные работы будет вести подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Чтобы на мосту не возникали заторы дорожники намерены работать по ночам. Закончится ремонт 25 августа.  

410
#дорожные работы

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