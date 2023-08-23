Происшествия

49 минут назад

Водитель опрокинувшего китайский кроссовер автомобиля «Рено Меган» был пьян

15 1163
#ДТП
2

В отношении водителя составлены несколько протоколов.

В отношении водителя автомобиля «Рено Меган», сегодня утром попавшего в ДТП на улице Парковой, составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена). Об этом GOROD48 сообщили в ОГИБДД по городу Липецку.

Напомним, 23 августа в 05:25 в районе дома №1 по улице Парковой водитель автомобиля «Рено Меган», за рулем которого находился 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Джили Атлас» под управлением 55-летнего мужчины. Момент аварии попал на запись видеорегистратора

В результате был травмирован водитель автомобиля «Джили Атлас», который был доставлен в одно из лечебных учреждений города Липецка, после оказания медицинской помощи отпущен.



— Предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части со стороны водителя «Рено Меган». Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе административного расследования, — рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции.

Видео Владимира Широкого и Владислава Коновалова
15 1163
#ДТП
2

Комментарии (15)

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Как гость
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Марина

7 минут назад
лежачий у магнита постелить и всё наладится
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Лиза

8 минут назад
Пьяный за рулём - это убийца! Таких надо наказывать пожизненно.
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Аня

9 минут назад
Должны быть везде камеры и огромные штрафы за превышения. В городе - ровно 60 и не больше.
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Мимоходом

9 минут назад
Причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части?! А может правильнее будет, что причина в состоянии опьянения водителя?
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Шпили-вили

9 минут назад
Красавчик-знает куда бить
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Гость

10 минут назад
Гость, во,во!!!
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Марина

11 минут назад
а в 2020 году я попала в ДТП на такси, в этом же месте
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Это

11 минут назад
Вы ещё в Сселках вечером небыли,вот где улов гарантирован.
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Гость

12 минут назад
Вася, по вашему он (автор видео), должен был бросить транспорт на проезжей части? Всё правильно, сначала припарковал, это видно по регистратору
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Место летунов

19 минут назад
Это же тот самый злосчастный перекрëсток, где 4 июня скорая перевернулась.
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