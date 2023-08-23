Происшествия
49 минут назад
Водитель опрокинувшего китайский кроссовер автомобиля «Рено Меган» был пьян
В отношении водителя составлены несколько протоколов.
В отношении водителя автомобиля «Рено Меган», сегодня утром попавшего в ДТП на улице Парковой, составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена). Об этом GOROD48 сообщили в ОГИБДД по городу Липецку.
Напомним, 23 августа в 05:25 в районе дома №1 по улице Парковой водитель автомобиля «Рено Меган», за рулем которого находился 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Джили Атлас» под управлением 55-летнего мужчины. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.
В результате был травмирован водитель автомобиля «Джили Атлас», который был доставлен в одно из лечебных учреждений города Липецка, после оказания медицинской помощи отпущен.
— Предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части со стороны водителя «Рено Меган». Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе административного расследования, — рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции.
Видео Владимира Широкого и Владислава Коновалова
Напомним, 23 августа в 05:25 в районе дома №1 по улице Парковой водитель автомобиля «Рено Меган», за рулем которого находился 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Джили Атлас» под управлением 55-летнего мужчины. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.
В результате был травмирован водитель автомобиля «Джили Атлас», который был доставлен в одно из лечебных учреждений города Липецка, после оказания медицинской помощи отпущен.
— Предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части со стороны водителя «Рено Меган». Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе административного расследования, — рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции.
Видео Владимира Широкого и Владислава Коновалова
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