Водитель опрокинувшего китайский кроссовер автомобиля «Рено Меган» был пьян

В отношении водителя составлены несколько протоколов.

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Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена)

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