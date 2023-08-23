Происшествия
58 минут назад
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка
В его гараже найден автомобиль с характерными повреждениями.
Сотрудники усманской полиции отыскали водителя, который поздно вечером 21 августа сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии. Сбитый юноша получил травмы, его госпитализировали.
21-летнего подозреваемого в совершении ДТП полицейские отыскали вчера. В его гараже стояла «Лада Приора» с характерными повреждениями. Водитель признался в содеянном.
Автоинспекторы доставили его в отдел полиции. Решение о наказании ему вынесет суд, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
21-летнего подозреваемого в совершении ДТП полицейские отыскали вчера. В его гараже стояла «Лада Приора» с характерными повреждениями. Водитель признался в содеянном.
Автоинспекторы доставили его в отдел полиции. Решение о наказании ему вынесет суд, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.