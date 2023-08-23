Происшествия

58 минут назад

Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка

571
#авария #ДТП
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка

В его гараже найден автомобиль с характерными повреждениями.

Сотрудники усманской полиции отыскали водителя, который поздно вечером 21 августа сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии. Сбитый юноша получил травмы, его госпитализировали. 

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21-летнего подозреваемого в совершении ДТП полицейские отыскали вчера. В его гараже стояла «Лада Приора» с характерными повреждениями. Водитель признался в содеянном.

Автоинспекторы доставили его в отдел полиции. Решение о наказании ему вынесет суд, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП

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